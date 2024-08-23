Серия телевизоров Xiaomi X Pro QLED TV дебютирует в Индии 27 августа и будет представлена в трех размерах экрана — 43 дюйма, 55 дюймов и 65 дюймов. Как следует из названия, все три модели будут оснащены панелью QLED.

Компания Xiaomi анонсировала релиз серии QLED телевизоров Xiaomi X Pro, который состоится 27 августа. В рамках презентации будут раскрыты ключевые особенности новинок, которые завоюют внимание пользователей.

Серия X Pro будет представлена в трех размерах экрана: 43 дюйма, 55 дюймов и 65 дюймов, что позволит каждому покупателю выбрать подходящую модель для своего интерьера. Все телевизоры данной серии оснащены высококачественной QLED панелью, которая обеспечивает яркие и насыщенные цвета.

По предварительным рендерам можно заметить, что телевизоры будут иметь узкую рамку с трех сторон, что придаст современный вид и позволит сосредоточиться на качестве изображения. Однако частота обновления и поддержка HDR пока не раскрыты, что оставляет некоторое ожидание у технически подкованных пользователей.