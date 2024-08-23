Машина никак не изменилась ни внешне, ни технически, но появилось новое условно внедорожное исполнение Rock Creek, а еще улучшены системы помощи водителю.

Nissan представила новый X-Trail 2025 года, который продолжает традиции своего предшественника, сохраняя надежность и функциональность. Главной новинкой модели является комплектация Rock Creek, предназначенная для любителей активного отдыха.

Несмотря на отсутствие значительных изменений в дизайне, X-Trail получил агрессивный внешний вид благодаря новым 17-дюймовым колесным дискам и внедорожной резине Falken Wild Peak 235/65 R17. Полный привод и система помощи спуска с холма Hill Descent Control гарантируют уверенное движение по сложным маршрутам. Однако это не единственные достоинства нового поколения X-Trail.

Внутри салона водителей и пассажиров встречает продуманное оформление, объединяющее комфорт и практичность. Разнообразные отделки и качественные материалы создают атмосферу уюта и надежности. Многофункциональный дисплей поддерживает современные мультимедийные возможности, обеспечивая легкий доступ к навигации и развлекательным системам.

Безопасность является ключевым приоритетом. Модель оборудована множеством систем, включая адаптивный круиз-контроль и предупреждение о возможном столкновении. Эти функции делают каждую поездку не только приятной, но и максимально безопасной.

X-Trail — это не просто средство передвижения, это надежный партнер на каждом этапе путешествия, готовый взять на себя любые вызовы современного мира.

Салон автомобиля оформлен с акцентом на удобство: водоотталкивающие обивки сидений, красные детали и «рояльный лак» создают атмосферу стиля. Дополнительный пакет Premium Package за 800 долларов включает обогрев руля и беспроводную зарядку.

X-Trail представляет собой гармоничное сочетание стиля, комфорта и передовых технологий, что делает его идеальным выбором для современных городских жителей и любителей активного отдыха. Оснащенный мощным 1,5-литровым бензиновым мотором, развивающим 204 л.с., автомобиль обеспечивает динамичное вождение и отличную маневренность в любых условиях. Вариатор, предусмотренный в конструкции, обеспечивает плавный разгон и экономию топлива, что делает каждую поездку не только комфортной, но и экономически выгодной.

Базовая версия X-Trail, доступная по цене от 30,62 тыс. долларов, предлагает широкий спектр функциональных возможностей и высокое качество сборки.

Для тех, кто ищет что-то более специфичное, версия Rock Creek, стоимостью 36,81 тыс. долларов, предлагает уникальные элементы дизайна и улучшенные off-road характеристики, становясь идеальным спутником для любителей приключений.