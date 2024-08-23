Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Audi представила новую модель RS3 — последний автомобиль на рынке с пятицилиндровым двигателем
Этот RS3, оснащенный двигателем 2,5 TFSI, в настоящее время является единственной моделью на массовом рынке, в которой используется пятицилиндровый двигатель, а его максимальная мощность по-прежнему составляет 394 л.с.

Audi представила обновленный Audi RS3, который символизирует завершение легенды – пятицилиндрового двигателя 2,5 TFSI. Эта новинка, обладающая мощностью в 394 л.с., стала последним представителем своего класса на массовом рынке, после почти 50 лет успешного производства таких двигателей.

Audi RS3 представлен в двух вариантах кузова: Sportback и Saloon. Автомобиль получил новый сплиттер, светодиодные фары и переработанные воздухозаборники. Акцент на спортивный стиль подчеркнут отделкой из углеродного волокна, что придает ему неповторимый и агрессивный вид.  

RS3 оснащен мощным двигателем, который обеспечивает впечатляющую динамику. Система полного привода quattro гарантирует отличное сцепление с дорогой, а адаптивная подвеска позволяет водителю настроить автомобиль под свои предпочтения — от комфортного передвижения по городу до агрессивного вождения на треке.

Интерьер также не остался без внимания: высококачественные материалы, спортивные сиденья и передовая мультимедийная система создают атмосферу, где каждый элемент не просто функционален, но и добавляет удовольствие от вождения.  

Внутри ауди RS3 размещены ковшеобразные сиденья из кожи Nappa и сенсорные кнопки на рулевом колесе. Несмотря на технологические новшества, традиционные кнопки климат-контроля остались, что добавляет комфорта.

Обновленная система управления шасси и возможность выбора полутермальных шин обеспечивают маневренность и скорость. Разгон до 100 км/ч осуществляется всего за 3,8 секунды. Стартовая цена Audi RS3 составляет 59 510 фунтов для версии Sportback.

#мультимедийная система #audi rs3 #адаптивная подвеска #спортивный стиль #углеродное волокно #мощность 394 л.с. #полный привод quattro #пятицилиндровый двигатель #разгон 0-100 км/ч #цена 59 510 фунтов
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инсайдеры назвали 37 смартфонов Xiaomi, которые получат новую HyperOS 2 на базе Android 15
+
Galaxy Z Fold 6 Slim может стать первым складным смартфоном Samsung с рамкой из титана
+
COMAC ARJ21 успешно приземлился в аэропорту Соронг на узкой полосе 1600x30 метров
+
OnePlus 12 получил крупное обновление безопасности Android объемом 1,25 ГБ
+
Танкисты РФ оснастили Т-80 гигантским защитным "мангалом" с вентиляцией и походной кроватью
3
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
6
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
3
Galaxy Z Fold 6 Ultra может выйти 25 сентября
+
Магистральный тягач Урал LNG получит российский двигатель ЯМЗ-537 на сжиженном газе
+
Исследования Полярной звезды раскрывают тайны ее поверхности и близкого компаньона
1
В сети появились новые изображения Samsung Galaxy S25 Ultra
+
В России идет строительство новой автодороги до границы с Китаем
1
Huawei Watch D2 с манжетой для измерения артериального давления выйдет в конце сентября
+
Стали известны чипсет, скорость зарядки и ёмкость аккумулятора предстоящего Oppo Find X8 Ultra
+
Nvidia и MediaTek объединили усилия, чтобы устранить главный недостаток технологии G-Sync
+
Microsoft и 8BitDo представили новый джойстик и контроллер для XBox
+
Core Ultra 9 285K легко обошёл Ryzen 9 9950X в Geekbench 6, но AMD готовит Intel неприятный сюрприз
3
Великобритания запустила свой первый спутник-шпион Tyche
+
Asus якобы случайно опубликовала сведения о линейке процессоров Ryzen 9000X3D
+
На покровском направлении уничтожен модифицированный силами ВСУ M1A1SA Abrams
+

Популярные статьи

Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
15
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
89
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
12
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
11
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
21
Открытие Gamescom 2024 как показатель деградации игровой индустрии
6
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
6
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
13
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
44
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
16

Сейчас обсуждают

El Grechko
04:28
Васюта, не тупи. В мире есть страны, где нет PSN. В странах где он есть, есть люди не любящие когда их заставляют регистрироваться. От всех этих потенциальных покупателей Сони отказались ради того, чт...
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
Сергей Хозиков
03:38
В 2к на рх6800 нормально идёт, у меня правда залочена на 90 фпс, поэтому что на средних, что на ультрах одинаково в основном, иногда правда просадивалась на ультрах до 72. Проц 5600х
Hunt: Showdown 1896 протестировали с 16 видеокартами — RTX 4090 не может обеспечить 60 fps в 4K
Серж Диезз
03:13
Опять любимке что-то мешает потанцевал раскрыть
Эксперты увеличили показатели Ryzen 7 9700X и 7700X в играх, повысив свои привилегии в Windows
Серж Диезз
03:12
Винде все равно на твой процессор, она работает через абстрактный драйвер
Эксперты увеличили показатели Ryzen 7 9700X и 7700X в играх, повысив свои привилегии в Windows
Garthar
02:57
Сокет там не гнется если ставить нормальный охлад с задней стенкой. На нормальных матерях не гнется даже со стоковым охладом. Проблемы обычно возникают на достаточно бюджетных мамках в которые "интузи...
ТОП-3 процессора стоимостью от 30 до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Garthar
02:48
Как показала практика, лучший корпус для охлаждения это доска к которой прикручена материнка и повешана на стенку. Такой вариант дает наилучшее охлаждение из всех возможных и пыль внутри доски тоже не...
Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
dukenukemnever
02:27
Почему мне в гугл новости всегда пихают недоновости от этого дурачка? xD
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
NoName
01:45
Так буст есть и огромный ,а проблемы кривой швиндовс ,которая не может без танцев с бубном и чемоданов денег показать нормальную производительность это уже другое ,да и то обещали исправить
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
Антон Филимонов
00:46
да тут весь системник так-то хлам
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
Колючка
00:45
Объясните ему уже, что заглот пишет статьи тупо для количества, заработать 300 рублей, на качество и рациональность материала ему плевать. Нет, всё-таки АМД - это диагноз.
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем