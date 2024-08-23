Этот RS3, оснащенный двигателем 2,5 TFSI, в настоящее время является единственной моделью на массовом рынке, в которой используется пятицилиндровый двигатель, а его максимальная мощность по-прежнему составляет 394 л.с.

Audi представила обновленный Audi RS3, который символизирует завершение легенды – пятицилиндрового двигателя 2,5 TFSI. Эта новинка, обладающая мощностью в 394 л.с., стала последним представителем своего класса на массовом рынке, после почти 50 лет успешного производства таких двигателей.

Audi RS3 представлен в двух вариантах кузова: Sportback и Saloon. Автомобиль получил новый сплиттер, светодиодные фары и переработанные воздухозаборники. Акцент на спортивный стиль подчеркнут отделкой из углеродного волокна, что придает ему неповторимый и агрессивный вид.

RS3 оснащен мощным двигателем, который обеспечивает впечатляющую динамику. Система полного привода quattro гарантирует отличное сцепление с дорогой, а адаптивная подвеска позволяет водителю настроить автомобиль под свои предпочтения — от комфортного передвижения по городу до агрессивного вождения на треке.

Интерьер также не остался без внимания: высококачественные материалы, спортивные сиденья и передовая мультимедийная система создают атмосферу, где каждый элемент не просто функционален, но и добавляет удовольствие от вождения.

Внутри ауди RS3 размещены ковшеобразные сиденья из кожи Nappa и сенсорные кнопки на рулевом колесе. Несмотря на технологические новшества, традиционные кнопки климат-контроля остались, что добавляет комфорта.

Обновленная система управления шасси и возможность выбора полутермальных шин обеспечивают маневренность и скорость. Разгон до 100 км/ч осуществляется всего за 3,8 секунды. Стартовая цена Audi RS3 составляет 59 510 фунтов для версии Sportback.