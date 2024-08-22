Его габариты и характеристики такие же, как у полноприводного дизельного экскаватора 580SN. Он получил электрический двигатель, 400-вольтовую систему и аккумулятор емкостью 71 кВт•ч, который, как заявляет производитель, позволяет экскаватору работать в течение 8 часов при полной зарядке.

Компания Case с гордостью представляет революционную новинку — первый в мире серийный электрический экскаватор-погрузчик Case 580EV. Этот уникальный модельный ряд сочетает в себе мощность и эффективность, сопоставимые с дизельным экскаватором 580SN.

580EV оснащен современным электрическим двигателем и работает на 400-вольтовой системе. Аккумулятор емкостью 71 кВт•ч обеспечивает до 8 часов работы при полной зарядке, что делает его идеальным для долгосрочных проектов.

Система трансмиссии PowerDrive и гидравлические насосы позволяют значительно снизить потребление энергии, повышая производительность при погрузке. Case оценивает, что использование электрических экскаваторов может снизить ежегодные расходы на техническое обслуживание, топливо и другие операционные затраты до 90%.

Несмотря на отсутствие информации о цене, Case 580EV наглядно демонстрирует преимущества перехода на электрические технологии в строительной индустрии.