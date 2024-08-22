«Теперь мы решили не только расширить границы в дорожных автомобилях, но и в гонках на треке, — сказал Римак. — Поэтому мы строим трековый автомобиль, одноместный, который будет быстрее любого гоночного автомобиля на большинстве трасс. Быстрее, чем машины, которые принимают участие в гонках Формулы-1 и 24 часа Ле-Ман».

Rimac планирует создать уникальный трековый гиперкар, который, по словам генерального директора Мейта Римака, "будет быстрее любого гоночного автомобиля на большинстве трасс". Этот одноместный автомобиль предназначен исключительно для гонок и не имеет намерения использоваться на дорогах общего пользования.

В отличие от предыдущей модели Nevera, новый гиперкар будет построен на совершенно новой платформе. Римак отметил, что он надеется продемонстрировать автомобиль уже в этом году, а в следующем году провести первые испытания в гонках.

Основное внимание разработчиков сосредоточено на установлении новых рекордов. "Безопасность будет, а все остальное? Никаких правил", — подчеркнул Римак, намекая на то, что новый автомобиль не будет соответствовать существующим регламентам Формулы-1 или LMP, открывая новые возможности для гонок на треке.