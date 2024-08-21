По имеющимся данным, Hyundai Motor планирует в ближайшие несколько лет выпустить чисто электрические модели пикапов под брендами Hyundai и Kia.

Недавно Наньянский научно-исследовательский институт при Hyundai Motor Group провел подробный разбор и анализ Tesla Cybertruck, о чем сообщает ресурс ithome со ссылкой на Naver News. Hyundai планирует запустить электрические пикапы под брендами Hyundai и Kia в течение ближайших нескольких лет.

Электрические пикапы Hyundai должны поступить в массовое производство в 2029 году, тогда как Kia анонсировала свои модели на 2028 год. Ожидаемый объём производства для каждой марки составит более 50,000 единиц в год. Эти пикапы будут иметь запас хода свыше 500 км и возможность буксировки до 4 тонн.

Североамериканский рынок пикапов активно растет, с годовыми продажами в диапазоне от 2,8 до 3 миллионов единиц. Лидерами продаж остаются Ford F-Series, Chevrolet Silverado и Dodge Ram, суммарные продажи которых превышают 1,7 миллиона единиц в год.

Несмотря на критику, Tesla Cybertruck завоевывает популярность и уже занимает лидирующие позиции среди дорогих автомобилей, стоимостью более $100,000 в США по данным Kelley Blue Book.