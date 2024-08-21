Машина предлагается в огромном количестве комплектаций — 21!

На китайском рынке представлен новый конкурент Nissan Navara — Nissan Rich 6 Pro, созданный в рамках совместного предприятия Nissan и Dongfeng. Этот пикап предлагает своим покупателям впечатляющее разнообразие комплектаций — целых 21, что позволяет каждому найти оптимальный вариант для себя.

Nissan Rich 6 Pro предлагается с тремя трансмиссиями на выбор: 5- и 6-ступенчатой механической коробкой, а также 8-ступенчатым автоматом. Под капотом доступны два мотора: атмосферный бензиновый объемом 2,4 литра с мощностью 158 л.с. и экономичный турбодизель в 2,3 литра, развивающий 147 л.с.

Кроме того, Nissan Rich 6 Pro предлагает выбор между двумя вариантами колесной базы — 3150 или 3400 мм, что позволяет адаптировать автомобиль под различные нужды, будь то городские поездки или длинные путешествия. Не менее важен и выбор между задним и полным приводом.

Самая доступная версия с 5-ступенчатой механикой и задним приводом стартует от 12,9 тыс. долларов. Цена на пикап с полным приводом составляет 16 тыс. долларов. Для россиян доступна модификация Dongfeng DF6 по цене от 2,83 млн рублей.