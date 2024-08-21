Hygon уже относительно давно выпускает процессоры на лицензированной архитектуре Zen первого поколения. Благодаря чему эти CPU очень неплохо показывают себя на фоне других китайских разработок.

Процессор Hygon C86-7490 представляет собой уникальное сочетание технологий, которое до недавнего времени было невозможно даже для самой компании AMD. Основанный на архитектуре Zen первого поколения, этот процессор сочетает в себе старые решения и современные технологии, такие как поддержка памяти DDR5.

С 64 ядрами Hygon C86-7490 значительно превосходит процессоры Epyc первого поколения, максимальное количество ядер которых составляло 32. Достижение такого результата стало возможным благодаря объединению четырех 16-ядерных чиплетов CCD и двух кристаллов ввода-вывода, что радикально отличает его от конфигураций AMD того времени.

Используя исполнение SP5, Hygon C86-7490 демонстрирует возможности, которые стали стандартом только с выходом процессоров Epyc четвёртого поколения. С 12-канальным контроллером памяти DDR5 он предлагает внушительную производительность, способствуя высоким показателям работы в многозадачной среде.

Стоимость Hygon C86-7490 на китайском рынке варьируется от 4900 до 5900 долларов, что делает его конкурентоспособным предложением среди высокопроизводительных процессоров, доступных на рынке.