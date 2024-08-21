Согласно недавнему заявлению в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Berkshire Hathaway теперь не владеет акциями Snowflake, которая достигла оценки в $120 миллиардов после IPO в 2020 году. В первом квартале 2024 года Berkshire Hathaway владела акциями Snowflake на сумму около $990 миллионов.

Уоррен Баффет, известный инвестор и глава Berkshire Hathaway, принял решение продать акции Snowflake, компании, специализирующейся на облачных хранилищах данных и аналитике. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Berkshire более не владеет долей в Snowflake, оцениваемой в $120 миллиардов после IPO в 2020 году. Начиная с начала 2024 года, инвестиции Berkshire в Snowflake составляли около $990 миллионов.

Это решение вызвало множество обсуждений в финансовом сообществе, поскольку Баффет всегда подчеркивал важность долгосрочных инвестиций. Причины продажи остаются неоднозначными: возможно, это связано с изменением стратегии самой Berkshire или же с необходимостью перераспределить капитал в более перспективные проекты. Snowflake, несмотря на свою значимость и устойчивые рыночные позиции, могла не вписаться в текущее видение Баффета о будущем компании. Его манера управления активами всегда отличалась дальновидностью, и это решение не стало исключением. Все внимание теперь приковано к следующим шагам Berkshire и возможным новым направлениям, которые выберет компания в меняющемся мире технологий и инвестиций.

Цена акций компании снизилась после объявления о продаже, хотя затем восстановилась. В первом квартале 2025 года Snowflake продемонстрировала выручку в размере $828,7 миллионов, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Тем не менее, вызовы, такие как утечки данных клиентов, вызвали негативное влияние на репутацию и финансовые показатели компании.

Долгосрочные трудности Snowflake связаны с её моделью тарификации, которая вызывает затруднения у клиентов в прогнозировании расходов. Аналитики отмечают, что это может негативно сказаться на росте доходов и маржи компании.