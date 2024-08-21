Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Berkshire Hathaway под руководством Уоррена Баффета продала акции Snowflake на сумму почти $1 млрд
Согласно недавнему заявлению в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Berkshire Hathaway теперь не владеет акциями Snowflake, которая достигла оценки в $120 миллиардов после IPO в 2020 году. В первом квартале 2024 года Berkshire Hathaway владела акциями Snowflake на сумму около $990 миллионов.

Уоррен Баффет, известный инвестор и глава Berkshire Hathaway, принял решение продать акции Snowflake, компании, специализирующейся на облачных хранилищах данных и аналитике. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Berkshire более не владеет долей в Snowflake, оцениваемой в $120 миллиардов после IPO в 2020 году. Начиная с начала 2024 года, инвестиции Berkshire в Snowflake составляли около $990 миллионов.

Это решение вызвало множество обсуждений в финансовом сообществе, поскольку Баффет всегда подчеркивал важность долгосрочных инвестиций. Причины продажи остаются неоднозначными: возможно, это связано с изменением стратегии самой Berkshire или же с необходимостью перераспределить капитал в более перспективные проекты. Snowflake, несмотря на свою значимость и устойчивые рыночные позиции, могла не вписаться в текущее видение Баффета о будущем компании. Его манера управления активами всегда отличалась дальновидностью, и это решение не стало исключением. Все внимание теперь приковано к следующим шагам Berkshire и возможным новым направлениям, которые выберет компания в меняющемся мире технологий и инвестиций.

Цена акций компании снизилась после объявления о продаже, хотя затем восстановилась. В первом квартале 2025 года Snowflake продемонстрировала выручку в размере $828,7 миллионов, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Тем не менее, вызовы, такие как утечки данных клиентов, вызвали негативное влияние на репутацию и финансовые показатели компании.

Долгосрочные трудности Snowflake связаны с её моделью тарификации, которая вызывает затруднения у клиентов в прогнозировании расходов. Аналитики отмечают, что это может негативно сказаться на росте доходов и маржи компании.

#технологии #уоррен баффет #выручка #продажа акций #облачные хранилища #berkshire hathaway #snowflake #долгосрочные инвестиции #изменение стратегии #финансовое сообщество
+
Написать комментарий (0)
Bloomberg: Китай принял решение о строительстве 11 новых ядерных реакторов
Итальянские исследователи разработали человекоподобного робота с реактивными двигателями
В сети появились новые изображения Samsung Galaxy S25 Ultra
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
35
Xiaomi выпускает роутер AX3000E с Wi-Fi 6, игровыми и интеллектуальными функциями
+
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
18
В России запустят новое современное высокоэффективное текстильное производство
+
В России могут заблокировать не только Youtube, но и Telegram
12
Hunt: Showdown 1896 протестировали с 16 видеокартами — RTX 4090 не может обеспечить 60 fps в 4K
11
Половина владельцев Tesla в США снова пересаживаются на авто с двигателем внутреннего сгорания
3
Associated Press: ВСУ намерены закрепиться в Курской области
2
Core Ultra 9 285K поступит в продажу 10 октября и будет сжигать на 100 Вт больше, чем Core i9-14900K
19
Власти США выделят 1,6 млрд долларов на расширение производственных мощностей Texas Instruments
+
Планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra получат аналогичную Galaxy S24 Ultra зарядку
+
Legal Dive: Nvidia столкнётся с коллективным иском из-за обучения ИИ контентом из YouTube
2
Samsung переходит на литографию High-NA наряду с Intel и тем самым опережает TSMC
+
Пропускная способность одного из сложнейших участков БАМа возросла вдвое
+
УАЗ обновил «Буханку», представив новые двигатели и цены на модели
6
На фоне выхода обновления Android 15 поддержка старых моделей Xiaomi, Redmi и Poco сокращается
+
Генератор кадров LSFG 2.3 проверили в Black Myth: Wukong - вдвое больше fps на бюджетных видеокартах
+
Если смысл заливать в машину АИ-100, и стоит ли вообще экономить на бензине
+
Золото выросло до более чем $2500 за унцию, но биткоин остается лучшей инвестиций
+
ВС России показали кадры с остановленной колонной украинских десантников в Курской области
+

Популярные статьи

"Чужой: Ромул", "Бордерлендс" - "дно" уже близко (обзор фильмов)
17
Итоги гоночного уик-энда 17-18 августа
1
О глобальном кризисе на вторичном рынке игровых видеокарт
10
Сколько сегодня стоит игровой ПК для 1080р-4К, и есть ли смысл экономить на вторичном рынке
28
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами
24
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
313
Кому сегодня нужен HDD на 14 Тб, и нужно ли отказываться от жёстких дисков в 2024 году
20
Краткий справочник по встроенной графике AMD - от HD 6410D до Radeon 890M
16
Собираем очень недорогой офисный ПК — рабочую лошадку, на которой еще и поиграть можно
3
Игромир в центре Москвы - разбираем последние события
6

Сейчас обсуждают

Виталий Зырянов
05:03
Опять ты какую-то отсебятину начал городить с явным непониманием предметов обсуждения.... Ну хватит уже... Вся система описана, есть даже фото... CXA 81 это усилитель для акустических систем! Причём ...
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Роман Кузько
04:18
А слабо без генерации говна с нормальной картинкой?
Hunt: Showdown 1896 протестировали с 16 видеокартами — RTX 4090 не может обеспечить 60 fps в 4K
Valtor Mag
04:10
Потому что ГДДР6Х бесполезная память. Уже обычная ГДДР6 способна работать на практически таких же частотах, что и 6Х, потому и разницы нет
Wccftech: GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6 не уступает оригинальной версии с GDDR6X
Дмитрий Попов
04:05
Самое время почитать про nixOS и nix home manager
Совершенствую новый способ распространения ПО для дистрибутива Chimbalix
Dark_Cloud
03:51
В интернет по паспорту, прикрываясь заботой о сферических детях в вакууме? мило, но предсказуемо. А можно квалификацию этих "экспертов в сфере кибербезопасности" посмотреть? А то тут недавно замгуберн...
Вячеслав Володин: Госдума рассмотрит проект, укрепляющий защиту молодежи от интернет-преступлений
Dark_Cloud
03:33
Представили горящие жопы повесточников, наезжавших на разработчиков за недостаточную инклюзивность и пытавшихся их заканселить лживыми публикациями? https://ixbt.games/news/2024/06/16/ign-obvinil-avto...
Black Myth: Wukong стала самой популярной однопользовательской игрой в Steam
Dark_Cloud
03:21
Для начала показательно уничтожить заводы Локхид Мартин. Во времена ВМВ гражданское судно под нейтральным флагом, следующее с грузом во вражеский порт, подлежало затоплению кригсмарине просто на основ...
Boeing обновит P-8 Poseidon - 3 самолета Королевских ВВС Австралии получат новые боевые возможности
Gamandril
03:08
Естественно все сделано по-разному. Но AE-5 стоит во много раз дешевле, а фишка как раз в усилителе наушников. По большому счету акустика работает как надо, а вот наушникам явно чего-то не хватает - к...
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Dark_Cloud
03:05
Ну да, оказалось, что в 1080р 40 кадров - это пипец достижение на карте за 700 баксов. Как по мне - то лучшей иллюстрации слову "позорище" придумать сложно. Представляю лица купивших это "под лучи" -...
NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой Black Myth: Wukong, Star Wars Outlaws и других новинок
Александр Еремеев
03:04
Здравствуй, жертва ЕГЭ! Ещё в 80-х невозможным был смартфон, с которого ты писал свой высер. Дистанционное считывание нейронных импульсов головного мозга уже возможно в наши дни. Увеличение расстояния...
Исследователи из Калифорнийского университета добились успехов в разработке интерфейса BCI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем