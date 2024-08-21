Электрическая силовая установка машины, состоящая из четырех моторов, выдает 2107 л.с., на разгон до 100 км/ч уходит всего 1,81 секунды, до 300 км/ч гиперкар разгоняется за 8,66 секунды.

На автосалоне в Пеббл-Бич (Калифорния, США) был представлен новый гиперкар Rimac Nevera R — трековая версия легендарного Nevera, которая сочетает в себе легкость, скорость и мощность. Новинка наделена электрической силовой установкой, состоящей из четырех моторов, и демонстрирует впечатляющие 2136 л.с., обеспечивая разгон до 100 км/ч всего за 1,81 секунды.

Новая модель получила фирменный полный привод All-Wheel Torque Vectoring и режим дрифта, что делает ее идеальной для трековых гонок. Инновационное заднее антикрыло с фиксированным положением увеличивает прижимную силу на 15% и аэродинамическую эффективность на 10%, что обеспечивает отличную стабильность в поворотах и на торможении.

Не только силовая установка стала мощнее, но и система торможения: Rimac Nevera R оснащен карбон-керамическими тормозами EVO2 с улучшенным охлаждением. Снижение массы автомобиля достигнуто за счет использования тяговой батареи емкостью 108 кВт·ч вместо 120 кВт·ч, что немного уменьшило запас хода. Тем не менее, этот шаг позволил не только увеличить маневренность и отклик, но и улучшить динамические характеристики автомобиля.

Новый Nevera R демонстрирует выдающуюся производительность, разгоняясь до 100 км/ч меньше чем за две секунды, что ставит его в ряд с самыми быстрыми гиперкарами современности. Динамическое управление и высокоточность систем способны адаптироваться к условиям дороги и стилю вождения, предоставляя водителю широкий спектр возможностей.

Дизайн автомобиля остаётся визуальным шедевром, гармонично сочетая агрессивные линии с аэродинамическими решениями, что способствует не только стилю, но и улучшенному охлаждению компонентов. Внутреннее оформление Nevera R продолжает традицию премиум-класса, предлагая высококачественные материалы и современные технологии для полного погружения в мир электромобильного движения.

Планируется выпустить всего 40 экземпляров Nevera R, цена каждого из которых составляет почти 2 миллиона фунтов стерлингов. В условиях растущей конкуренции со стороны китайских производителей электрических суперкаров, Rimac Nevera R продолжает оставаться лидером по мощности и производительности.