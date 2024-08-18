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Финансовый портфель
У создателя проекта Hamster Kombat конфликт с инвесторами
Компания AD.RU, которая активно инвестировала в проект в период его развития, уже заявила, что планирует судиться с идейным основателем проекта Гуриновичем и подала досудебную претензию.

Создатель игры Hamster Kombat, Эдуард Гуринович, объявил о разрыве с компаниями, оказавшими поддержку в создании проекта. Игра приобрела огромную популярность, собрав более 200 миллионов пользователей, которые с нетерпением ожидают момента, когда смогут обменять свои виртуальные активы на реальные деньги. Однако внутри компании возникли разногласия, которые могут повлиять на этот процесс.

По информации ресурса «Лента.ру», Гуринович утверждает, что внешние компании не имеют отношения к Hamster Kombat и не могут рассчитывать на долю прибыли. Техническая экспертиза показала, что проект использовал ресурсы компании Arenum, что осложняет ситуацию для инвесторов, таких как AD.RU, которые взаимодействовали именно с Arenum. Если она не может претендовать на прибыль, то и AD.RU также не сможет.

Некоторые инвесторы, включая AD.RU, уже начали юридические действия против Гуриновича. Как следствие, листинг монеты Hamster Kombat на крупнейших биржах, включая Binance, может задержаться, что создает дополнительные трудности для игроков и разработчиков.

#hamster kombat #инвесторы #виртуальные активы #ad.ru #arenum #листинг на биржах #разрыв с компаниями #реальные деньги #эдуард гуринович #юридические действия
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