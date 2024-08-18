Пока нет никаких подробностей о параметрах или степени готовности GPU. Стоит напомнить, что Arm не является новичком на рынке графических процессоров, так как много лет создаёт эталонные GPU Mali и Immortalis, которые используются во многих мобильных SoC.

На горизонте рынка потребительских видеокарт может появиться новый значимый игрок — компания Arm. Британская корпорация, хорошо известная своими технологиями, активно работает над разработкой графического процессора, который способен составить конкуренцию таким гигантам, как Nvidia, AMD и Intel.

Разработка нового игрового GPU осуществляется в лаборатории Arm, расположенной в Израиле. По имеющимся данным, в команде работают около 100 инженеров, специализирующихся на дизайне чипов и программного обеспечения. Основное внимание уделяется созданию решения именно для видеоигр, однако, учитывая текущие тренды, вероятно, что технология также найдет применение в области обработки искусственного интеллекта.

Хотя подробная информация о характеристиках и стадии разработки нового GPU пока отсутствует, стоит отметить, что Arm не является новичком в сфере графических процессоров. В течение многих лет компания создает эталонные GPU Mali и Immortalis, которые активно используются в мобильных системах на кристалле (SoC).