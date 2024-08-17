Автомобиль создан по мотивам Porsche 911 GT1 из 1990-х, причем на сборку каждого уникального спорткара требуется до 3500 часов.

Британская компания Tuthill анонсировала новый спорткар GT One, который выполнен в духе Porsche 911 GT1 и будет изготовлен в ограниченном количестве – всего 22 экземпляра.

Данный среднемоторный суперкар оснастили 4,0-литровым оппозитным двигателем, который развивает 507 лошадиных сил, а также его турбированной версией мощностью 608 л.с. Количество передач достигает семи, предоставляя выбор между роботизированной коробкой и механикой.

Кузов автомобиля выполнен из углеволокна, где каждая деталь, включая элегантный хвост с интегрированным спойлером и оригинальные диски, создается индивидуально. Фары имеют стильный вид в духе классического Porsche, но оснащены современными светодиодами.

Модель предлагает эксклюзивный двухместный интерьер в бежевых тонах с цифровой панелью приборов и гоночным рулем, а также системой защиты от переворотов и карбоновыми элементами для большей безопасности.

На сборку каждого уникального спорткара требуется до 3500 часов, а цены и дата выхода на рынок пока остаются неизвестными.