Вообще FAT поддерживает тома до 2 ТБ, но в Windows уже 30 лет действует произвольное ограничение в 32 ГБ.

Компания Microsoft объявила, что в новой версии Windows 11 будет устранено ограничение на максимальный размер разделов FAT32, которое раньше составляло 32 ГБ. Это ограничение существовало с момента создания Windows 95. На самом деле, файловая система FAT допускает использование томов объемом до 2 ТБ, однако пользователи на протяжении трех десятилетий сталкивались с произвольно установленным лимитом в 32 ГБ.

Команда Windows уведомила в своем блоге, что теперь пользователи могут применять команду format в командной строке для увеличения максимального размера FAT32 до 2 ТБ при форматировании. Однако в графическом интерфейсе Windows все еще действует прежнее ограничение.

Следует также помнить, что, несмотря на адаптацию к более крупным разделам, ограничение на размер отдельных файлов, установленное на уровне 4 ГБ для FAT32, сохраняется неизменным.

Данное обновление представляет собой значительный шаг в эволюции файловой системы, позволяя пользователям более эффективно управлять объемами хранения.