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Процессор Intel линейки Xeon 6900P засветился в базе данных Geekbench в двухсокетной конфигурации
240 ядер и 480 потоков приходится на два CPU, а в конфигурации каждого — 120 ядер, 240 МБ кэш-памяти второго уровня, 504 МБ кэш-памяти третьего уровня.

В одном из Twitter-аккаунтов были опубликованы фотографии упаковки процессора Xeon W7-2595X, который представляет собой главное направление новой линейки Xeon W-2500. На изображении можно заметить почти 30 упакованных процессоров, что подтверждает активные поставки Intel. Данный процессор станет ключевым в линейке с 26 ядрами и возможностью обработки 56 потоков. Его максимальная частота достигает 4,8 ГГц, а уровень потребления энергии составит 250 Вт. 

Xeon W7-2595X обещает стать настоящим прорывом для рабочих станций и серверов, требующих высокой вычислительной мощности. С 26 ядрами и поддержкой 56 потоков, этот процессор идеально подходит для многозадачных рабочих процессов, таких как работа с большими объемами данных, рендеринг и сложные вычисления. Облачные решения и виртуализация также получат значительное преимущество от улучшенной производительности этого чипа.

Высокая тактовая частота в 4,8 ГГц дополнительно усиливает его привлекательность для профессионалов, работающих в сфере графики и видеомонтажа. В сочетании с увеличенной мощностью и эффективностью энергопотребления, Xeon W7-2595X готов удовлетворить потребности даже самых требовательных пользователей. При этом 250 Вт потребления энергии остается в пределах разумного для процессоров такого класса, что позволит избежать излишнего тепловыделения при интенсивных нагрузках.

#intel #процессор #серверы #энергопотребление #рабочие станции #виртуализация #вычислительная мощность #xeon w7-2595x #26 ядер #4.8 ггц #56 потоков
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