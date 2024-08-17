В его основу лягут алгоритмы распознавания лиц NtechLab. О планах по созданию такой нейросети представитель компании рассказывал ещё в прошлом году на выставке ЦИПР-2023.

В Подмосковье стартует уникальный проект — нейросеть, предназначенная для поиска пропавших кошек и собак. Технологическая компания NtechLab, партнер Ростеха, внедрит решение на основе искусственного интеллекта, которое будет использовать алгоритмы распознавания лиц. Эта инициатива была анонсирована еще на выставке ЦИПР-2023.

Основной целью проекта является сокращение времени нахождения пропавших животных и улучшение взаимодействия между владельцами и службами поиска. Система будет анализировать изображения, загруженные пользователями, и сопоставлять их с обширной базой данных найденных животных. Применение нейросетевых технологий позволит значительно увеличить шансы на успешное возвращение домашних питомцев, которые зачастую становятся жертвами неосторожности или несчастного случая.

Кроме того, проект включает в себя возможность формирования сообществ любителей животных, которые смогут обмениваться информацией и опытом по поиску пропавших питомцев. Не исключено, что инициатива привлечет внимание не только местных жителей, но и дрессировщиков, ветеринаров и зоозащитников, создавая единую сеть поддержки для всех, кто потерял своих четвероногих друзей.

Каждый владелец потерянного питомца сможет загрузить фотографию и заполнить короткую анкету, указав кличку, район проживания и дату пропажи. Если в одном из районов Подмосковья будет обнаружено похожее животное, хозяин получит уведомление через телеграм-бот с точными координатами.

Нейросеть не только ищет животных, но и формирует базу данных потерянных и найденных питомцев. Компания также планирует расширить функциональность технологии для распознавания диких животных, таких как бурые медведи, что позволит повысить уровень безопасности.

Современные технологии открывают новые горизонты для поиска домашних животных и обеспечивают безопасность для всех жителей региона.