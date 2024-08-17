Машина в не топовой комплектации Life, но зато с длинной колесной базой — в исполнении Long.

Совершенно новый Volkswagen Multivan T7, ожидаемый многими автолюбителями, теперь доступен в России. Премьера этого минивэна состоялась в исполнении Long, обеспечивающем длинную колесную базу.

Этот автомобиль представлен в комплектации Life и оснащён роботизированной коробкой передач, а также мощным 2,0-литровым бензиновым мотором с производительностью 204 л.с. Привод у модели передний, что обеспечивает отличную управляемость на любых дорожных условиях. Цена нового Volkswagen Multivan T7 составляет 10,99 миллиона рублей.

Одним из главных преимуществ автомобиля является наличие трёх рядов сидений. Третий ряд теперь оборудован раздельными креслами, которые имеют облегчённую конструкцию и легко снимаются, что добавляет гибкости в использовании пространства. Кроме того, кресла второго ряда имеют возможность поворота на 180°, что значительно упрощает посадку и высадку пассажиров. В стандартной комплектации имеется цифровая панель приборов с 10-дюймовым экраном и современная аудиосистема с большим дисплеем.

Помимо этого, система климат-контроля с несколькими зонами позволяет каждому пассажиру регулировать температуру по своему желанию. Автомобиль также оборудован передовыми системами безопасности, включая адаптивный круиз-контроль и систему предупреждения.