У новинки есть несколько функций: контроль сетевого доступа, контроль физического вскрытия, контроль доступа к информации по параметрам внутри устройства, включая влажность, температуру, запыленность и так далее.

Компания Fplus представила криптозамок — уникальное программно-аппаратное решение для защиты серверов от удалённого взлома. Криптозамок Fplus обладает множеством функций. Он контролирует сетевой доступ и физическое вскрытие, а также отслеживает параметры окружающей среды сервера — влажность, температуру и запыленность. Это делает его идеальным инструментом для защиты серверного оборудования от внешних угроз.

Кроме того, устройство включает в себя мощные алгоритмы шифрования, которые гарантируют конфиденциальность и целостность передаваемых данных. Специально разработанный интерфейс позволяет пользователю управлять настройками безопасности, включая функции аутентификации и авторизации. Внедрение данного криптомодуля значительно повышает уровень защиты системы, минимизируя риски несанкционированного доступа и потенциальных кибератак.

Дополнительно, криптомодуль обеспечивает мониторинг состояния сервера в реальном времени, что позволяет оперативно реагировать на любые инциденты. Каждый доступ к BMC регистрируется и документируется, что создаёт надежную систему аудита. В случае попытки нарушения безопасности система автоматически инициирует уведомления и может заблокировать доступ до выяснения обстоятельств.

В планах компании Fplus — расширение возможностей криптозамка, включая создание эталонной конфигурации оборудования и её проверку при запуске. Уже сейчас решение совместимо с серверами из линейки «Спутник», а в будущем ожидается поддержка других моделей.