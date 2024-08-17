Его самая производительная версия может развивать мощность в 600 л.с.

Параллельно с этим, Toyota активно сотрудничает с Subaru и Mazda по запуску новых 1,5-литровых и 2,0-литровых двигателей, нацеленных на высокую эффективность и совместимость с гибридными и альтернативными источниками топлива. Новый 2,0-литровый двигатель обещает превзойти своего предшественника по мощности, оставаясь экономичным и соответствуя строгим нормам выбросов. В будущем можно ожидать применения этого двигателя в гоночных автомобилях Toyota GR.

В дополнение к этому, разработка технологий управления двигателем, а также усовершенствование систем впуска и выпуска воздуха значительно повлияют на производительность новых агрегатов. Исследования в области легких и прочных материалов для конструкции моторов также открывают новые горизонты для улучшения динамики и экономичности автомобилей.