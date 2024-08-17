Его обвиняют в незаконном сборе данных о поездках 1,8 миллиона водителей и последующей их продаже сторонним компаниям.

Штат Техас подал иск к компании General Motors, обвиняя ее в неправомерном сборе данных о поездках 1,8 миллиона водителей и их продаже третьим лицам. Разбирательство находится на начальной стадии, и пока неясно, насколько дорого обойдется это дело автопроизводителю, сообщает Carscoops.

Обвинение утверждает, что система OnStar SmartDriver была представлена клиентам как средство повышения безопасности. Однако в пользовательском соглашении содержался пункт, позволяющий собирать личные данные. Предполагается, что GM с 2015 года собрал информацию о 14 миллионах водителей, из них 1,8 миллиона в Техасе.

Собранные данные включают информацию о дате, времени и продолжительности поездки, скорости и использовании ремней безопасности. Также определялись рисковые факторы, такие как ночная езда и резкие маневры.

Далее эти данные были проданы другим компаниям, которые создавали «портреты» водителей и передавали их страховым организациям. Это позволяло последним увеличивать страховые тарифы или отказывать в полисах «непорядочным» водителям. Иск рассматривается как грубое нарушение конфиденциальности и законов. Расследование инициировано в июне 2024 года, реакция GM пока неизвестна.