Компания постепенно раскрывает дизайн большого внедорожника, который бросит вызов Toyota Land Cruiser.

4 сентября 2025 года ожидается презентации нового поколения Nissan Patrol. Эта модель, обладая обновленным дизайном и мощным мотором, обещает стать серьезным конкурентом легендарному Toyota Land Cruiser.

Новый Nissan Patrol продолжает традиции своего предшественника, обогащая их современными чертами. . Однако именно уникальный дизайн нового Patrol делает его заметным среди конкурентов.

Современный сотовый узор добавляет динамики, а задние фонари с вертикальными блоками, соединенными горизонтальными светодиодными полосами, создают эффект единства, подчеркнув индивидуальность модели. Внутренний интерьер также заслуживает внимания: высококачественные материалы, эргономика и современные технологии создают комфортное пространство для водителя и пассажиров.

Nissan Patrol — это не просто внедорожник; это символ мощи и стиля, который способен удовлетворить требования самых взыскательных автовладельцев. На дороге он проявляет уверенность, сочетая в себе функции семейного автомобиля и мощного SUV, готового к любым приключениям.

Одной из главных особенностей Nissan Patrol 2025 станет отказ от текущего V8 в пользу нового V6. Ожидается, что под капотом будет установлен 3,5-литровый двигатель с двойным турбонаддувом, аналогичный установленному в Infiniti QX80. Снижение количества цилиндров не повлияет на производительность — Nissan уверяет, что новая силовая установка будет намного мощнее и эффективнее своего предшественника.

По словам Ивана Эспинозы, глобального директора по стратегии и планированию продуктов Nissan, новый Patrol сможет «затмить» Toyota Land Cruiser по всем параметрам.