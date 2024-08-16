Первой моделью с таким «автопилотом» станет A5 нового поколения. Её версию для КНР должны показать на ноябрьском автошоу в Гуанчжоу.

Audi готовится преобразить свои автомобили для китайского рынка, внедряя инновационные помощники вождения от компании Huawei. Согласно информации от CnEVPost, первым автомобилем, который обогатится этой технологией «автопилота», станет новый A5. Премьера китайской версии модели запланирована на ноябрьском автошоу в Гуанчжоу.

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Семейство лифтбеков и универсалов Audi A5, являющееся заменой моделям A4, дебютировало в середине июля. Новые автомобили основаны на платформе PPC (Premium Platform Combustion) и предлагают широкий выбор бензиновых и дизельных двигателей, а электрические модели теперь получают четные индексы. Кроме того, расширены мультимедийные функции с дополнительным экраном для переднего пассажира.

Huawei, помимо операционной системы HarmonyOS, разрабатывает для автопроизводителей «автопилот» Qiankun. Этой весной данная система обновилась до версии 3.0 и впервые была внедрена в представительском электроседане Stelato S9, созданном в сотрудничестве с BAIC.

Производство новой A5 для Китая будет организовано на совместных предприятиях Audi с FAW и SAIC, а продажи планируется начать в 2025 году на весеннем автосалоне в Шанхае.