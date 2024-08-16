Машина MP4–21 была разработана Эдрианом Ньюи и стала его последним проектом в McLaren перед переходом в Red Bull Racing. Эксперты считают, что лот может стоить до $3,5 миллионa.

На горизонте аукциона RM Sotheby’s сверкает редкая жемчужина – болид Формулы-1 McLaren-Mercedes MP4–21 образца 2006 года, который вскоре будет выставлен на торги. Эта машина, в которой управляли мастера автогонок Льюис Хэмилтон и Хуан Пабло Монтойя, может достичь ценового пика в $3,5 миллиона.

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Разработанный гением инженеринга Эдрианом Ньюи, MP4–21 стал его последним произведением в McLaren перед переходом в Red Bull Racing. Считается, что именно этот болид был использован Монтойей в гонках на трассах Бахрейна, Австралии и Малайзии, а Хэмилтон тестировал его в Элвингтоне и Хересе.

Восстановленный в 2019 году подразделением McLaren Racing Heritage, этот болид по праву считается уникальным видеонаблюдением в карьере Хэмилтона, так и не попавшим в частную коллекцию. Оснащённый атмосферным 2,4-литровым V8 мотором Mercedes-Benz мощностью 750 л.с., он способен развивать до 19 000 об/мин и имеет 7-ступенчатую коробку передач. В сезоне 2006 года McLaren занял третье место в Кубке конструкторов.

В прошлом году на аукционе RM Sotheby's была продана машина Mercedes-AMG Petronas сезона 2013 года за рекордные $18 815 000, на которой Хэмилтон одержал свою первую победу за эту команду.