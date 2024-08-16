Audi Q2 в России предлагают в версии 35 TFSI S tronic с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 160 л.с., с передним приводом и роботизированной коробкой переключения передач.

Обновленный Audi Q2 предлагает ряд улучшений как в дизайне, так и в технологиях. Экстерьер стал более агрессивным и современным, с выразительными линиями и акцентами, подчеркивающими спортивный характер автомобиля. Инновационная LED-оптика обеспечивает не только эффектный вид, но и прекрасную видимость в любых условиях.

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Внутреннее пространство новой версии Audi Q2 также было переработано для повышения комфорта и удобства. Качественные материалы отделки, комфортабельные сиденья и интуитивно понятная мультимедийная система создают атмосферу роскоши и современности. Опционально доступны системы безопасности и помощи водителю, что значительно повышает уровень защиты как пассажиров, так и пешеходов.

Управляемость автомобиля впечатляет: динамика разгона в сочетании с передним приводом и роботизированной коробкой передач делает каждую поездку увлекательной. Спортивное поведение на дороге и возможность легко маневрировать в городских условиях подчеркивают все преимущества обновленного Audi Q2, который гибко адаптируется к требованиям современного водителя.

Модификация Q2 L, предложенная на российском рынке, отличается увеличенной длиной и прибыла из Китая. Обновленная версия получила стильную приборную панель диагональю 12,3 дюйма и новый центральный дисплей размером 8,8 дюйма, что добавляет современности в интерьер автомобиля.

Внешний вид рестайлингового Q2 претерпел изменения: новая решетка радиатора, увеличенные воздухозаборники и переработанные бамперы делают машину более агрессивной и привлекательной. Светодиодные фары теперь доступны в базовой комплектации, а более дорогие версии получают матричную оптику, что обеспечивает отличную видимость в любых условиях.

Таким образом, Audi Q2 2024 года представляет собой идеальный выбор для тех, кто ценит качество, комфорт и стиль.