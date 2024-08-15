В результате отмены проекта LG Display понесла существенные невозвратные потери, включая расходы на покупку 14 патентов США, связанных с технологией microLED, у тайваньской Ultra Display.

LG Display вложила значительные средства в разработку экрана microLED для Apple Watch, однако теперь компания требует от Apple компенсацию после неожиданной отмены проекта. Как сообщает The Elec, вложенные десятки миллионов долларов привели к крупным финансовым потерям для LG.

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Отмена проекта повлекла за собой не только расходы на 14 патентов США, связанных с технологией microLED, но и риски судебных исков от партнеров, которые тоже инвестировали в разработку. LG перенесла оборудование из Куми в Паджу с целью создания специализированного производства и наняла квалифицированный персонал, что также потребовало значительных инвестиций.

Apple, принявшее решение отказаться от microLED, ссылаясь на высокие производственные затраты и экономическую нецелесообразность использования новой технологии в Apple Watch. Несмотря на преимущества microLED, такие как высокая яркость и энергоэффективность, компания посчитала, что существуют серьезные проблемы с производственным процессом, которые вряд ли позволят выпустить необходимое количество экранов.