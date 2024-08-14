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Спортивный мотоцикл Xiangshuai Joy250 поступил в продажу в Китае за 1950 долларов
Мотоцикл доступен в четырех вариантах окраски: Moon Silver, Phantom Black, Racing Orange и Dark Night Black.

В мире мотоспорта новая модель мотоцикла Xiangshuai Joy250 привлекает внимание благодаря своей доступности и впечатляющим характеристикам. Этот спортивный мотоцикл уже доступен на китайском рынке по цене 1950 долларов, что делает его отличным выбором для любителей скорости и стиля.

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Xiangshuai Joy250 представлен в четырех стильных цветах: Moon Silver, Phantom Black, Racing Orange и Dark Night Black. Современный дизайн мотоцикла был значительно улучшен с учетом аэродинамики, а новая спортивная конструкция выхлопной системы позволяет выделиться на дороге. Впечатляющие линии кузова и агрессивный профиль придают Joy250 неповторимый характер, который будет притягивать взгляды на любом маршруте.

Под капотом мотоцикла спрятан мощный двигатель, обеспечивающий динамичное ускорение и отзывчивость на любых скоростях. Сочетание легкого шасси и продуманной подвески делает его идеальным как для городских поездок, так и для дальних маршрутов. Дисковые тормоза гарантируют надежное торможение даже в самых сложных условиях, а современная электронная система управления оптимизирует расход топлива и повышает эффективность.

Joy250 — это не просто мотоцикл, это стиль жизни. Каждая деталь продумана для тех, кто ценит комфорт и скорость. Элегантный и мощный, он идеально подходит как для новичков, так и для опытных райдеров, готовых к новым свершениям. Откройте для себя мир мотоциклетных приключений с Xiangshuai Joy250.

Мотоцикл оснащен двухцилиндровым двигателем объемом 248 куб. см, который развивает мощность в 28,5 л.с. и максимальный крутящий момент 25 Нм. Его габариты составляют 2213х841х1200 мм, а высота сиденья — 698 мм, что обеспечивает комфортную посадку для водителя.

Joy250 также предлагает круглый ЖК-экран и светодиодные источники света. В стандартной комплектации предусмотрены системы ABS и TCS, а также новая комбинированная разделенная подушка сиденья, что делает поездки более безопасными и комфортными. Динамичный дизайн модели сочетается с современными технологиями, обеспечивая высокий уровень управления и маневренности. Инновационная электроника и оптимизированные настройки подвески гарантируют отзывчивость на каждый поворот и мгновенное откликание на действия водителя.

Дополнительные функции, такие как встроенный GPS-навигатор и система громкой связи, делают поездку не только более увлекательной, но и позволяют сосредоточиться на дороге. А светодиодные фары обеспечивают превосходную видимость в любых условиях, что особенно важно для ночных путешествий. Доступные варианты цветового оформления позволяют каждому покупателю выбрать идеальный стиль, который соответствует его личным предпочтениям.

С Joy250 вы получаете не просто транспортное средство, а настоящего компаньона для путешествий, который сделает каждую поездку запоминающейся и комфортной. Этот мотоцикл станет вашим верным спутником на дорогах, вдохновляя на новые приключения и открывая горизонты.

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