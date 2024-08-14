Длина, ширина и высота Trumpchi GS3 Shadow составляют 4410 (4446), 1850 и 1600 мм соответственно, колесная база — 2650 мм . Покупателям доступны 17- и 18-дюймовые колесные диски.

В последние годы китайские автопроизводители активно завоевывают популярность на российском рынке, и новый GAC Trumpchi GS3 — это яркий пример успешного интегрирования технологий и дизайна. Этот автомобиль представлен в стильном цвете Shadow Speed и имеет привлекательную цену менее 12 000 долларов, что делает его доступным выбором для многих покупателей.

реклама

GAC Trumpchi GS3 обладает внушительными размерами: длина составляет 4410 мм, ширина — 1850 мм, а высота — 1600 мм. Колесная база в 2650 мм обеспечивает стабильность и комфорт во время езды. Покупатели могут выбрать между 17- и 18-дюймовыми колесными дисками, что позволяет адаптировать внешний вид автомобиля под свои предпочтения.

Автомобиль предлагает продвинутые технологии, включая поддержку Apple CarPlay, Baidu CarLife и Huawei HiCar. В стандартной комплектации предусмотрены светодиодные фары, система контроля давления в шинах, круиз-контроль и множество других функций, повышающих уровень комфорта.

GAC Trumpchi GS3 оснащен мощным 1,5-литровым двигателем, который выдает 130 кВт мощности и 270 Н·м крутящего момента. 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением обеспечивает плавный и динамичный разгон.

Необходимо отметить, что в Санкт-Петербурге на «Автомобильном заводе АГР» началась локальная сборка GAC Trumpchi GS3, что свидетельствует о растущем интересе к китайским автомобилям в нашей стране. Это открывает новые горизонты для клиентов, предлагая доступные и качественные автомобили.