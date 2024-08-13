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В Китае состоялась торжественная церемония передачи кроссоверов BYD Song L DM-i первым покупателям
На машину очень большой спрос в Китае — более 10 тыс. заказов за полмесяца, и компания старается передать машины клиентам как можно быстрее.

В последние месяцы Китай стал свидетелем настоящего фурора на автомобильном рынке с выходом кроссовера BYD Song L DM-i. Этот новый гибридный SUV с пятой генерацией DM-i был представлен широкой общественности 25 июля и уже успел привлечь внимание тысяч автолюбителей.

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Уже за полмесяца компания BYD получила более 10 тысяч предзаказов на модель Song L DM-i, что свидетельствует о колоссальном интересе. Первая партия автомобилей была торжественно доставлена 50 счастливым клиентам, приближая их к поездкам, которые могут достигать до 1500 км на одном баке бензина.

Кроссовер предлагает мощность электродвигателя в 218 л.с. и передний привод, что обеспечивает отличные характеристики на дороге. Ценовой диапазон на BYD Song L DM-i составляет от 18,8 до 24,3 тысячи долларов, что делает его привлекательным выбором среди аналогичных предложений на рынке.

Основные преимущества этой модели — это сочетание дальности хода и доступной цены, что ставит BYD Song L DM-i в ряд лидеров среди гибридных автомобилей.

#китай #кроссовер #мощность #электродвигатель #автомобильный рынок #доступная цена #предзаказы #дальность хода #byd song l dm-i #гибридный suv
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