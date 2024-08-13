COMAC C919 для Air China будет не только самым просторным, но ещё и самым «дальнобойным»: дальность полёта COMAC C919ER — 5556 км, что на 1480 км больше дальности полёта базовой версии авиалайнера.

Air China станет третьим ключевым оператором нового китайского пассажирского авиалайнера COMAC C919, наряду с China Eastern Airlines и China Southern Airlines. Однако особенность, которая отличает выбор Air China, заключается в том, что он станет владельцем самой просторной версии этого самолёта.

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Авиаперевозчик выбрал модель C919ER, которая предлагает уникальную компоновку: восемь мест в бизнес-классе и 150 мест в эконом-классе. В отличие от своих конкурентов, которые выбирают моноклассовые компоновки с 164 местами, Air China предоставляет своим пассажирам большую комфортность и пространство на борту.

Но характеристики C919ER впечатляют не только вместительностью. Этот авиалайнер способен на дальность полёта в 5556 километров, что на 1480 километров больше, чем у базовой версии. Таким образом, новый самолёт открывает новые возможности для дальних маршрутов, связывая крупные города как внутри страны, так и за её пределами. Технологии, использованные в конструкции C919ER, позволяют не только существенно увеличить запас хода, но и улучшить топливную эффективность, что немаловажно в условиях глобальных экологических требований.

Согласно предварительным данным, Air China и China Southern Airlines могут получить свои первые самолёты уже в текущем месяце.