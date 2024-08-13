Аналогичные Ethereum ETF также зарегистрировали отрицательный результат. Они потеряли около $15,8 млн. Эти данные указывают на снижение интереса к данным инвестиционным продуктам, что может быть вызвано как рыночными колебаниями, так и ожиданиями инвесторов относительно будущего криптовалют.

Согласно отчету на 9 августа 2024 года, рынок криптовалютных биржевых фондов (ETF) продемонстрировал заметное уменьшение инвестиций. Данные SpotOnChain показывают, что в США фонды Bitcoin ETF испытали чистый отток средств на уровне $89,7 млн.

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Параллельно с этим, фонды Ethereum ETF также зарегистрировали нехватку, потеряв около $15,8 млн. Эти показатели свидетельствуют о снижении интереса инвесторов, что может быть связано как с рыночной волатильностью, так и с ожиданиями касательно будущего крипторынка.

Большинство оттоков произошло в крупных BTC ETF, таких как Fidelity, Bitwise и Grayscale. Интересно, что Grayscale Mini Bitcoin ETF увидел приток в $15,6 млн, в то время как Grayscale Bitcoin Trust потерял $77 млн. Это свидетельствует о том, что инвесторы стремятся к менее рискованным инструментам на фоне нестабильности.

Данные оттоки также могут указывать на изменение настроений среди инвесторов. На фоне недавней волатильности биткоина и эфира, участники рынка могут пересматривать свои стратегии и выводить средства из рисковых активов, ожидая дальнейшего падения цен.

Снижение интереса к спотовым BTC-ETF также может быть связано с увеличением неопределенности на традиционных финансовых рынках. Инвесторы, возможно, ищут более безопасные активы или альтернативные возможности для диверсификации своего портфеля. Такое поведение может дополнительно усугубляться недавними регуляторными инициативами со стороны правительственных органов, которые создают дополнительные риски для инвестиций в криптовалютные активы.