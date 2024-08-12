Компания OneXPlayer представила новую внешнюю видеокарту — OneXGPU 2, работающую на базе графического процессора Radeon RX 7800M. Примечательно, что в ассортименте самой AMD отсутствует подобная мобильная видеокарта, хотя слухи о ней начали появляться еще в прошлом году.

Пока что конкретной информации о характеристиках нет, однако в линейке AMD присутствует RX 7900M с 4608 потоковыми процессорами и RX 7600M XT с 2048 процессорами. Ожидается, что Radeon RX 7800M займет промежуточное положение между этими моделями, вероятно, ближе к более мощной версии. Учитывая, что графический процессор Navi 32 включает 3840 потоковых процессоров, это может быть максимальное число для новинки, хотя на практике оно может оказаться ниже.

Ожидания по поводу производительности OneXGPU 2 с графическим процессором Radeon RX 7800M уже вызывают неподдельный интерес среди геймеров и профессионалов. Если новинка действительно предложит производительность на уровне RX 7900M, это откроет новые горизонты для внешних графических решений, особенно для пользователей ноутбуков, стремящихся к максимальной игровой эффективности без необходимости в мощной стационарной системе.

Кроме того, возможность использования адаптера с различными устройствами расширяет его привлекательность. GPGPU-приложения и ресурсоемкие задачи, такие как рендеринг и обработка видео, могут получить значительное ускорение благодаря увеличенному количеству потоковых процессоров. Это делает OneXGPU 2 универсальным решением как для геймеров, так и для профессионалов в творческих индустриях.

Важно отметить, что внешний адаптер также может повлиять на рынок мобильных графических решений, предостерегая традиционных производителей мобильных GPU от недооценки сегмента. Если OneXPlayer успешно реализует эту технологию, конкуренция в данной области значительно возрастет, что может привести к более доступным и мощным решениям для конечных пользователей.

Ожидаемое появление OneXGPU 2 с графическим процессором Radeon RX 7800M также может способствовать развитию новых стандартов подключения и расширению экосистемы внешних графических решений. Совместимость с различными интерфейсами, такими как Thunderbolt и USB4, создаст возможности для установки адаптера в более широкий спектр устройств, включая компактные ноутбуки и ультрабуки, делая высокую графическую производительность доступной для еще большей аудитории.