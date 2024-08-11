Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Компании Intel грозит уже второй коллективный иск из-за проблемных процессоров
После юристов Abington Cole + Ellery их коллеги из Kaplan Gore также обратились к пользователям процессоров Core с просьбой рассказать о своём опыте использования и проблемах, которые успели проявиться. Как и в первом случае, сейчас речь пока не идёт о самом иске — юристы собирают информацию, чтобы решить, имеет ли иск перспективы. Но, если хотя бы одна компания решит запустить процесс, вполне вероятно, другие поступят так же.

Intel сталкивается с серьезными юридическими проблемами из-за проблемных процессоров, что может привести к двум коллективным искам. Юристы из Kaplan Gore, аналогично своим коллегам из Abington Cole + Ellery, начали собирать информацию от пользователей процессоров Core, интересуясь их опытом и возникающими при использовании проблемами. Появление второго иска подчеркивает растущее недовольство среди потребителей.

реклама

Важно отметить, что Kaplan Gore изучает данные, касающиеся чипов 13-го и 14-го поколений. Несмотря на заявление Intel о расширении гарантии, многие пользователи, купившие процессоры в составе готовых ПК, чувствуют себя обманутыми, так как их обращения остаются без должного внимания. Юристы также отмечают, что процесс обработки гарантийных запросов со стороны компании затягивается, и пользователи остаются без своих устройств на длительный срок.

Негативные последствия для Intel проявляются не только в судебных разбирательствах, но и в падении акций компании. После выхода очередного отчета стоимость акций вернулась к уровням 2012 года, что сигнализирует о потенциальных финансовых потерях для корпорации.

В условиях нарастающего недовольства потребителей и возможного ущерба для репутации Intel, компания рискует не только юридическими последствиями, но и потерей доверия со стороны покупателей. Многие пользователи процессоров 13-го и 14-го поколений сообщают о проблемах с производительностью, перегревом и сбоями системы, что подрывает их уверенность в качестве продукции Intel. Усложнение ситуации вызывает и замедленный процесс обработки гарантийных запросов, что лишь усиливает негативные отзывы.

Падение акций Intel также может стать индикатором более глубоких структурных проблем внутри компании. Инвесторы, наблюдающие за ситуацией, могут начать пересматривать свои портфели, что приведет к дальнейшему снижению цен на акции и более общему ухудшению финансового состояния. Борьба Intel за восстановление статуса надежного производителя требует не только юридических усилий, но и кардинальной пересмотра подходов к удовлетворению потребительских запросов.

В условиях конкурентного рынка с участием таких игроков, как AMD и Nvidia, у Intel есть лишь ограниченное время для исправления ситуации. Успех компании в будущем будет зависеть от ее способности реагировать на потребности пользователей и восстанавливать свою репутацию в глазах общественности.

В ответ на нарастающее недовольство, Intel должна пересмотреть свою стратегию качества и управления продуктами. В первую очередь, компании необходимо усилить контроль за разработкой и тестированием процессоров, чтобы избежать проблем с производительностью и перегревом в будущем. Создание специализированных групп для оперативного реагирования на отзывы пользователей может помочь в быстром выявлении и устранении неисправностей.

#intel #процессоры #гарантия #потребители #падение акций #13-е поколение #репутация #14-е поколение #коллективные иски #юридические проблемы
+
Написать комментарий (0)
MSI выпускает новые игровые ПК Aegis RS и Aegis S с процессорами Intel и AMD
Процессоры Intel Panther Lake могут быть предназначены только для мобильных платформ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показало видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
25
ВС РФ взяли последний рубеж украинской обороны с востока Покровской агломерации
+
Челябинская «Электромашина» усиливает оборонный потенциал с помощью передовой линии цинкования
+
Иран получил новые неотслеживаемые ракеты
1
Биржа OKX замечена в блокировке аккаунтов граждан РФ – что происходит, и есть ли риски конфискации
1
ASML и Imec объявили о прорыве в области литографии с высоким числом апертуры High-NA
1
Концерн "Калашников" адаптирует ракету "Вихрь-1", способную уничтожить Abrams, для запуска с дронов
1
"Окирпичивание" гаджетов iPhone после посещения курортных стран и использование местных eSIM
4
Команда исследователей обнаружила звезду J0524-0336 с аномально высоким содержанием лития
+
Опубликованы фотографии смартфона Google Pixel 9 Pro XL с OLED-дисплеем яркостью 3000 нит
1
Apple представит iPhone 16 в Корее раньше, чем в других регионах
+
Take-Two подтверждает дату релиза GTA VI для консолей, но выход версии для ПК пока не освещается
+
В Георгиевске на продажу выставлена «Волга» ГАЗ-24-34 для КГБ СССР, в ограниченном тираже
2
Mercedes-Benz представит свою новую модель кабриолета Mercedes-Maybach SL уже 15 августа
+
Китай представил гиперзвуковой глайдер с волнообразным планированием
1
Космический телескоп Хаббл запечатлел взрыв сверхновой в галактике Эридана
+
Депутат Госдумы Гурулев призвал не ждать «быстрой победы» в Курской области
33
Лукашенко сообщил о перехвате украинских воздушных целей над территорией Беларуси
2
Раскрыта цена и полные характеристики Google Pixel 9 Pro XL
+
«Трансмашхолдинг» закладывает в конструкцию новых российских поездов системы обнаружения препятствий
+

Популярные статьи

"RIPOUT" - краткий обзор нового хоррор-шутера
1
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
14
Что не так с Ryzen 5 9600X – быстрый и недорогой процессор с низким потенциалом продаж
18
Как заставить кота зарабатывать себе на корм
12
Прогресс не остановить - ИИ переворачивает сознание пользователей
24
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
2
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
15
Патолого-аналитический разбор Xbox Game Pass
2

Сейчас обсуждают

Nikoloz Tinikashvili
16:59
Долбоёбы,гражданские технологии не нужны уже?
Концерн "Калашников" адаптирует ракету "Вихрь-1", способную уничтожить Abrams, для запуска с дронов
Денис Захаров
16:50
Зачем делать велосед, когда есть установка из deb? Делаешь велосипед, он не едет, а виновата дорога.
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
polkten
16:45
А Н А Л О Г О В Н Е Т
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
F22
16:44
На Chevrolet Corvette тоже рессоры ставили, когда СССР давно уже не было. А как бы спортивная тачка.
В Георгиевске на продажу выставлена «Волга» ГАЗ-24-34 для КГБ СССР, в ограниченном тираже
RandomXP
16:40
И цвет нормальный - грязь не сразу видна будет.
В Рунете продается GAC Aion Hyper SSR с карбоновым кузовом за 32 млн рублей
Nvidia&Intel Hater
16:32
Ну типо ",богоизбранным" все простят .снова прикроемся холокостом,а вообще сионизм и фашизм это ровно одно и тоже.евреи и есть главные фашисты.Возьмем даже того же нелегетимного наркомана -он еврей
Moon of Alabama: Конфликт в Газе - это прообраз жестоких конфликтов будущего
Dark_Cloud
16:29
Просчитать действия душевнобольных фактически нереально можно только превентивно утилизировать их в биореакторе
Депутат Госдумы Гурулев призвал не ждать «быстрой победы» в Курской области
Dark_Cloud
16:28
Каска со значком SS - как это мило в укростане фашистов нет (с)
Депутат Госдумы Гурулев призвал не ждать «быстрой победы» в Курской области
Nvidia&Intel Hater
16:24
Чумба снова бдит и ставит минуса с пары акков,смешной клоун такой
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
Nvidia&Intel Hater
16:15
я даже боюсь представить куда увезут потом чумбу лечиться,с фряхой он точно не справится НИКОГДА.Вот вообще и даже без сомнений
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем