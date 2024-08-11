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В Рунете продается GAC Aion Hyper SSR с карбоновым кузовом за 32 млн рублей
В Китае Aion Hyper SSR предлагается в нескольких версиях. Базовая разгоняется до сотни за 2,3 секунды. Топовая на 0,4 секунды быстрее: это лучший показатель среди всех серийных машин из Поднебесной. Самая дорогая комплектация называется Ultimate Track Version и располагает ходовой частью, заточенной под гоночные трассы.

На платформе Авто.ру появилось объявление о продаже GAC Aion Hyper SSR — электросуперкара из Китая, который уже находится в Москве. Этот купе с карбоновым кузовом оценен московским автосалоном в 32 миллиона рублей.

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Модель оснащена аккумулятором мощностью 74,7 кВт·ч, что позволяет автомобилю преодолевать до 506 километров на одном заряде. Двухместный салон включает в себя рулевое колесо в форме штурвала, два дисплея с диагоналями 8,9 и 14,6 дюймов, восемь динамиков и двухзонный климат-контроль.

В Китае Aion Hyper SSR предлагается в различных вариантах. Базовая модель разгоняется до 100 км/ч за 2,3 секунды, тогда как топовая версия делает это на 0,4 секунды быстрее, что является рекордом среди серийных автомобилей страны. Самая дорогая конфигурация называется Ultimate Track Version и оптимизирована для гоночных условий.

Ранее объявления о продаже Hyper SSR появлялись на Авто.ру, предлагая автомобили только под заказ по цене от 20 миллионов рублей, но такие предложения были менее выгодными.

При разработке GAC Aion Hyper SSR особое внимание уделялось аэродинамике и дизайну, что делает его не только стильным, но и высокопроизводительным автомобилем. Карбоновый кузов способствует снижению веса, а активные аэродинамические элементы помогают обеспечить высокую устойчивость на высоких скоростях. Инновационные технологии, используемые в модели, включая систему рекуперации энергии, делают её более эффективной в сравнении с традиционными спорткарами.

Адекватная цена в 32 миллиона рублей для столь высококлассного электросуперкара может привлечь внимание клиентов, желающих выделиться на фоне более привычных брендов. С учетом наличия автосалона в Москве, покупатели получают возможность не только протестировать автомобиль, но и оформить покупку без длительных ожиданий.

В различных конфигурациях GAC Aion Hyper SSR предлагает пользователям возможность выбора в зависимости от их предпочтений и требований. Например, модель Ultimate Track Version предоставляет гоночные характеристики, что может быть интересным для автолюбителей, стремящихся к экстремальным ощущениям на треке. Таким образом, GAC Aion Hyper SSR находит своё место в высококонкурентном сегменте электросуперкаров, представив ряд уникальных особенностей и возможностей.

Одним из ключевых аспектов GAC Aion Hyper SSR является его передовая система управления. Интеллектуальные алгоритмы позволяют автомобилю адаптироваться к изменениям на дороге, обеспечивая мгновенную реакцию на действия водителя. С учетом различных условий система автоматически настраивает подвеску и параметры управления, что делает каждую поездку максимально комфортной и безопасной.

#инновации #москва #продажа #аэродинамика #автосалон #карбоновый кузов #электросуперкар #32 миллиона рублей #gac aion hyper ssr #динамика разгона
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