В свою очередь, у Kaola S на втором ряду установлен сплошной диван, средняя секция которого лишена индивидуального подголовника. Насколько можно судить по официальным фото, это его единственное заметное отличие.

Китайский производитель электромобилей Arcfox, входящий в концерн BAIC, анонсировал новую модификацию компактвэна Kaola, к названию которой добавилась буква S. Эта версия теперь оборудована пятиместным салоном и позиционируется в сегменте кроссоверов, хотя изменений в конструкции не произошло. Презентация новинки, поступающей в продажу в Китае с 7 августа, прошла на фоне успеха предыдущей модели, ориентированной на семьи с детьми.

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В новой версии вместо четырех индивидуальных мест на втором ряду установлен сплошной диван, что стало главной отличительной чертой. Габариты автомобиля остались прежними: 4500x1870x1655 мм с колёсной базой 2820 мм и электроприводом задней двери. Интерьер Kaola S сохраняет минимализм и включает в себя дисплеи на 10,25 и 14,6 дюйма. Под капотом установлен электрический двигатель мощностью 163 л.с., а запас хода составляет 500 километров, с возможностью быстрой зарядки.





Технологическое оснащение нового Kaola S включает два крупные дисплея, которые отвечают за управление мультимедийной системой и функциями автомобиля.

Возможный выход на российский рынок через локализацию производства в Калининграде значительно расширит аудиторию Arcfox.

Модель оснастили современными системами активной и пассивной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и множество датчиков, обеспечивающих комфортное вождение даже в сложных условиях.