Показатель увеличился в 87 раз в сравнении с аналогичным отчетным периодом прошлого года (-9,3 млн). В отчете это объясняется корректировкой варрантов и CRV на сумму 796 млн долларов. Компания выпустила эти ценные бумаги в ходе процесса банкротства, который успешно завершился реструктуризацией и повторным листингом на Nasdaq в начале текущего года.

Компания Core Scientific, занимающаяся майнингом в США и имеющая рыночную капитализацию 1,74 миллиарда долларов, зафиксировала чистый убыток в размере 804,9 миллиона долларов во втором квартале. Этот показатель стал в 87 раз выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда убыток составлял 9,3 миллиона долларов. Основной причиной стали корректировки варрантов и CRV на сумму 796 миллионов долларов, выпущенных в процессе банкротства, завершившегося реструктуризацией и повторным листингом на Nasdaq в начале этого года.

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Во втором квартале компания сумела добыть 1680 биткоинов, что составило 92 миллиона долларов. Финансовый директор Дениз Стерлинг отметила, что халвинг снизил награду за блоки до 3,125 BTC, а хешрейт сети вырос на 68%. Операционные расходы выросли на 4,3 миллиона долларов, а операционная прибыль сократилась с 9,5 до 6,6 миллиона долларов. Однако выручка возросла с 126,9 до 141,1 миллиона долларов за тот же период прошлого года.

Генеральный директор Адам Салливан сообщил о снижении общего долга компании примерно на 60% с начала года и изменении стратегии в условиях сокращения добычи биткоинов. Core Scientific активно развивает свою инфраструктуру, расширяя центр обработки данных в Техасе и инвестируя в новые чипы для майнинга.