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На аукционе Mecum в Калифорнии выставят Mercedes-Benz 300 SL с уникальной отделкой
Спорткар 300 SL, известный также как «крыло чайки», продержался на конвейере с 1954 по 1963 год, однако в кузове купе эту модель выпускали лишь три года — до 1957-го. Общий тираж составил 1,4 тысячи машин. Оснащали дорожную версию спорткара трёхлитровой «шестёркой» на 240 сил, которая позволяла разгоняться до 262 км/ч — некоторые историки называют Gullwing быстрейшим спорткаром своего времени.

На аукционе Mecum, который состоится в Калифорнии в середине августа, представят редкий экземпляр легендарного Mercedes-Benz 300 SL. Его стоимость оценена в диапазоне от 2 до 2,5 миллиона долларов, что связано не только с его безупречным состоянием, но и с уникальным сочетанием цвета кузова и отделки интерьера.

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Mercedes-Benz 300 SL, неофициально известный как «крыло чайки», производился с 1954 по 1963 год, однако кузов купе выпускали лишь до 1957 года. Всего было изготовлено 1,4 тысячи таких автомобилей. Эта модель с трехлитровым двигателем на 240 сил могла разгоняться до 262 км/ч, и считается одной из самых быстрых машин своего времени.

Представленный на торги экземпляр — единственный из всей серии, выполненный в цвете Mittelgrun с бежево-зелеными деталями. Он был создан для американского заказчика в 1955 году и хранился в коллекции Indianapolis Motor Speedway до 2022 года. В начале 2000-х автомобиль прошел реставрацию, однако отделка салона изменила оригинальные зеленые акценты на бежевые.

Наличие такой модели в частной коллекции — редкость, и аукцион Mecum, несомненно, привлечёт внимание коллекционеров и ценителей классических автомобилей. Mercedes-Benz 300 SL гарантированно станет звездой аукциона.


После своего восстановления в начале 2000-х, автомобиль приобрёл свежий вид, несмотря на изменения в отделке интерьера. Однако его оригинальная аура сохранилась, что делает его не только предметом для инвестиций, но и возможностью стать владельцем части автомобильной истории. Учитывая, что всего было выпущено лишь 1,4 тысячи экземпляров, а уникальность данной модели выделяет её среди других, потенциальные покупатели могут ожидать значительного интереса на аукционе.

Никто не сомневается в том, что Mercedes-Benz 300 SL будет восхищать последующие поколения автолюбителей, и его продажа может стать ярким событием для коллекционеров, стремящихся приобрести редкий «классик».

#калифорния #классика #реставрация #редкий автомобиль #mecum аукцион #mercedes-benz 300 sl #автомобильная история #коллекционер #крыло чайки #уникальный цвет
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