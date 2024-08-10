Переходный отсек входит в состав космической головной части, обеспечивая механическую связь корабля с головным обтекателем и интеграцию его командного интерфейса в бортовую систему управления ракеты «Союз-2.1а». Стыковочные работы завершились проверочным включением аппаратуры командно-телеметрической системы и подготовкой корабля к предстоящему осмотру.

Корабль отправится к МКС 15 августа и доставит свыше 2,5 тонн полезного груза.

реклама

8 августа, на космодроме Байконур специалисты из Роскосмоса завершили стыковку грузового корабля «Прогресс МС-28» с переходным отсеком. Этот отсек является частью космической головной части, обеспечивая механическую связь с головным обтекателем и интеграцию командного интерфейса в систему управления ракеты «Союз-2.1а». Процессы стыковки завершились проверкой работы аппаратуры командно-телеметрической системы и подготовкой к грядущему осмотру.

На борту «Прогресса МС-28» будет доставлено 2621 кг различных грузов на Международную космическую станцию (МКС). В их числе рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН, разработанный Институтом космических исследований РАН. В ходе выхода в открытый космос его установят на внешний модуль «Звезда», где он сможет осуществлять периодические наблюдения неба в рентгеновском диапазоне каждые 72 дня на протяжении трех лет.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем запланирован на 15 августа.

Кроме научного оборудования, на борту «Прогресс МС-28» также будет доставлено разнообразное продовольствие, медикаменты и средства для поддержания жизнедеятельности экипажа МКС. Эти грузы необходимы для обеспечения комфортных условий работы и отдыха космонавтов, которые находятся на станции на протяжении длительного времени. Специалисты Роскосмоса тщательно готовили каждую партию, учитывая все потребности международной команды.

После стыковки с переходным отсеком, команда на Земле начала финальную подготовку к запуску и обеспечила все необходимые проверки систем корабля. Процесс интеграции между «Прогрессом» и ракетой «Союз-2.1а» включает в себя множество этапов, каждый из которых критически важен для безопасности и успешности миссии.