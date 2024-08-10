«ФАВ – Восточная Европа» не собирается уходить с российского рынка несмотря на недовольство Volkswagen AG. Что касается официального сайта Jetta, то он должен скоро заработать.

Скандал вокруг поставок автомобилей Jetta в Россию продолжает развиваться, однако российский офис компании сохраняет уверенность. Они не планируют прекращение продаж, несмотря на угрозы со стороны Volkswagen AG предпринять меры против поставок Jetta.

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«Продукты марки [Jetta] доступны в России благодаря хорошо развитой сети официальных партнеров», — сообщили в российском офисе бренда изданию «Автовзгляд». «В данный момент ООО „ФАВ – Восточная Европа“ анализирует российский рынок для дальнейшего продвижения марки Jetta», — отметило официальное представительство Jetta, как приводится в публикации «Китайские автомобили».

Таким образом, «ФАВ – Восточная Европа» не намерена покидать российский рынок, вопреки недовольству со стороны Volkswagen AG.

Что касается официального сайта Jetta, его работа возобновится в ближайшее время. «Сайт Jetta временно отключен из-за технических неполадок, которые мы устранили. В данный момент портал закрыт для доработки. Мы оповестим о возобновлении работы сайта», — информировали в компании.

Следует упомянуть, что в России стартовали продажи кроссовера Jetta VS7, который является флагманом линейки Jetta. Также доступны кроссоверы Jetta VS5 и седан Jetta VA3.