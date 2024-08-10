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В России стартовали продажи Jetta VS7. Поставками занимается дистрибутор — «ФАВ-Восточная Европа»
И хотя кроссовер среднеразмерный (длина составляет 4624 мм), в линейке Jetta он имеет статус флагмана. Связка агрегатов классическая для «китайского Volkswagen» — 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. сочетается с 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Привод только передний, заявленный средний расход — 7,1 л/100 км.

На российском рынке официально стартовали продажи нового кроссовера Jetta VS7, который представляет собой третью модель бренда Jetta, созданного в сотрудничестве Volkswagen и китайской FAW. Поставками автомобилей занимается официальный дистрибьютор – компания «ФАВ-Восточная Европа», а не серый импорт.

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Несмотря на то, что Jetta VS7 относится к среднеразмерным кроссоверам с длиной 4624 мм, она занимает статус флагмана в линейке Jetta. Модель оснащена классическим для этого бренда двигателем: 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Привод у автомобиля передний, а средний расход топлива составляет 7,1 л/100 км.

Jetta VS7 предлагает четыре комплектации: Enjoyment, Enjoyment Brilliant, Glory Plus и Glory Brilliant. В стандартной комплектации присутствуют 4 подушки безопасности, парковочные датчики спереди и сзади, система кругового обзора, а также панорамная крыша и мультимедиа с 10-дюймовым экраном. Цены на данный кроссовер варьируются от 3,217 до 3,379 миллиона рублей.

Внутреннее пространство Jetta VS7 отличается продуманной эргономикой и высококачественными материалами отделки. Автомобиль предназначен как для городской езды, так и для дальних поездок, предоставляя водителю и пассажирам комфорт и достаточно места. Область передней панели удобно организована, а мультимедийная система поддерживает функцию Apple CarPlay и Android Auto, что позволяет водителям легко интегрировать свои мобильные устройства.

Безопасность кроссовера также находится на высоком уровне, благодаря наличию системы контроля стабильности, помощи при старте на подъеме, а также множеству других современных систем активной и пассивной безопасности. Все эти технологии делают Jetta VS7 конкурентоспособным выбором в своем сегменте.

С точки зрения дизайна, Jetta VS7 сочетает в себе элементы современного стиля и характерный облик SUV. Выразительный внешний вид, включая агрессивную переднюю решетку и стильные LED-фары, делает его заметным на дороге. Таким образом, новый кроссовер не только соответствует современным требованиям функциональности, но и привлекает внимание своей эстетикой.

Каждый элемент интерьера Jetta VS7 создан с акцентом на комфорт и удобство. Просторные сиденья обеспечивают поддержку как водителю, так и пассажирам, а качественные отделочные материалы придают салону солидность и премиальность. Интуитивно понятная навигация по мультимедийной системе, дополняемая возможностями подключения, позволяет оставить заботы о технологиях в стороне и сосредоточиться на наслаждении поездкой.

#безопасность #volkswagen #кроссовер #мультимедиа #российский рынок #faw #1 #комплектации #5-литровый турбомотор #jetta vs7 #автоматическая коробка передач
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