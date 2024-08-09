Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Из-за долга 10 млрд рублей у Google могут забрать российские серверы, обеспечивающие работу YouTube
Google не исполнила решение суда и не вернула взысканные 10 млрд рублей российской дочерней компании ООО «Гугл», о чем сообщил конкурсный управляющий компании Валерий Таляровский. Он добавил, что серверы, которые влияют на работу YouTube, и другое имущество могут забрать в счет долга.

Российским структурам компании не удалось вернуть 10 миллиардов рублей, которые должны были стать взысканием в пользу их дочерней организации. Конкурсный управляющий Валерий Таляровский сообщил, что в случае непогашения долга, серверы, необходимые для функционирования YouTube, могут быть арестованы.

реклама

Однако процесс взыскания окажется сложным. Для Google эта сумма может показаться незначительной, и если она станет препятствием для их бизнес-деятельности, существует вероятность, что долг будет погашен. В противном случае, судебные разбирательства могут затянуться, и компания может продолжать уклоняться от уплаты.

Валерий Таляровский отметил, что до 26 августа 2024 года Google имеет право подать апелляцию. В компании также чисто не исключают конфискации имущества, находящегося на территории России, но необходимость такой меры затруднена отсутствием ясной информации о местоположении серверов и возможных договорах, связанными с ними.

В начале июля 2024 года Арбитражный суд удовлетворил иск о признании недействительными дивидендов, перечисленных Google.

Продолжение судебного разбирательства может оказать серьезное воздействие на деятельность Google в России. В случае ареста серверов YouTube, компании придется искать альтернативные способы для обеспечения бесперебойной работы платформы, что может привести к значительным финансовым убыткам и потере пользователей. Такой кризис может подтолкнуть Google к более активным переговорам с российскими властями для поиска компромиссного решения.

К тому же, на фоне высокой конкуренции на рынке видеохостинга, любые перебои в работе YouTube могут дать возможность другим платформам привлечь новых пользователей. Это создаёт дополнительную угрозу для Google, который уже сталкивается с трудностями в удержании своей аудитории.

Ситуация также заставляет задуматься о будущем иностранных компаний в России. Если Google не удастся успешно разрешить этот конфликт, это может послужить сигналом для других международных корпораций о высоких рисках ведения бизнеса в стране. Прозрачность и предсказуемость правовой системы будут ключевыми факторами для поддержания интереса иностранных инвесторов.

Наконец, ситуация с YouTube может стать важным кейсом для анализа будущего иностранных инвестиций в Россию. Интерес зарубежных компаний к российскому рынку будет зависеть от того, как власти будут реагировать на подобные кризисы, и насколько они готовы к диалогу с международными корпорациями.

#youtube в россии #судебные разбирательства #апелляция #арест серверов #взыскание 10 миллиардов #долг google #инвестиции в россии #конкуренция видеохостинга #международные корпорации #риск бизнеса
+
Написать комментарий (0)
Reuters: Суд в США признал Google монополистом в сфере поисковых технологий
В России YouTube перестал запускаться на компьютерах
Мошенники в России зарабатывают на замедлении YouTube, предлагая под видом "ускорителей" вирусы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На этой неделе Epic Games Store раздает бесплатно две игры, которые обычно стоят почти $80
4
PS5 Pro будет в два раза мощнее базовой модели за счет масштабирования PSSR и аппаратных улучшений
4
"Омсктрансмаш" поставил в войска Т-80БВМ с более совершенной защитой от дронов
2
Samsung Galaxy Watch получат новую технологию измерения артериального давления
1
В России создали первый в мире тяжелый дрон «Мотылёк» с асинхронными двигателями
+
Магазин Google Play Store начал запрашивать разрешение на доступ к местоположению
+
Rockstar разрабатывала конкурента FiveM
2
Учёные советуют не удалять всю накипь с чайника, так как она защищает нас от микропластика
2
Эксклюзивный смартфон Galaxy Quantum 5 на основе Galaxy A55 будет выпущен в конце августа
+
Samsung Galaxy M55 первый из телефонов бренда, получивший августовское обновление Android
+
PlayStation 5 заняла 14-е место в рейтинге самых успешных игровых консолей
+
Люди становятся честнее, обучая ИИ - что это значит для технологий
+
Ryzen 7 9700X показал неудовлетворительные результаты в играх, проиграв даже Core i5-14600K
38
Американцев пугает новый истребитель-перехватчик МиГ-41
1
В России YouTube перестал запускаться на компьютерах
6
«Ростелеком» объявил о создании масштабного IT-направления для решения вопросов по импортозамещению и не только
1
Августовское обновление Android 2024 устраняет 11 проблем безопасности
+
Нигер разорвал дипломатические отношения с украинскими властями
1
Warner Bros. теряет 41% выручки из-за провала Suicide Squad: Kill the Justice League
1
Энтузиаст сломал новый процессор Ryzen 9000 и нашёл припой под крышкой во время скальпирования
2

Популярные статьи

Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
38
Bloodborne запустили на ПК в эмуляторе PlayStation 4
1
Краткий обзор четырех новых фильмов ("Байкеры", "Планета обезьян: Новое царство" и другие)
+
17 способов оживить Youtube
28
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
23
Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов
41
Россия поставит С-400 Ирану – подробности взаимовыгодной сделки
1
Пять причин, почему я перестал читать отзывы в Steam
9
Процессоры какой компании на сегодняшний день актуальны, и какие лучше обходить стороной
4
Разбираемся, можно ли в 2024 году собрать бесшумный безвентиляторный игровой компьютер
9

Сейчас обсуждают

SlyBiBi
17:41
Высер бублика без рекламы. Следующий будет с ней... Включаем счётчик?
Как сделать апгрейд процессора и не разориться, и стоить ли покупать Intel в 2024 году
Алексей Сафронов
17:40
А где они оставили свои парашюты? Или их NASA как камикадзе, в одну сторону?
NASA рассматривает альтернативы возвращения астронавтов Starliner, решение примет администратор NASA
Алексей Сафронов
17:34
хз, меня там нет..
Сервис статистики Google зафиксировал падение трафика из-за блокировки YouTube
Егор Угадайте
17:33
Д*г*н*ер*ты просто откройте хф5 сервер
INNOVA анонсировала масштабные обновления для всех версий Lineage 2
Псье Миздюкович
17:31
а вы в своём уме такое читать?
Видео: Су-34 нанёс удар тяжёлой авиабомбой ФАБ-3000 с УМПК по скоплению ВСУ на границе с Курской областью
Алексей Сафронов
17:30
А не была ли первой Wolfenstein 3D в 1992 году?
Bethesda готовит выпуск DOOM Anthology за 79,99 долларов
Nvidia&Intel Hater
17:24
у меня на Распберри Дебиан стоит.для iptv использую
Тестирую первую рабочую версию скрипта установки приложений для дистрибутива Chimbalix
Юрий Копнин
17:22
Пчелы ищут мёд, мухи г..о. К какой категории относится Chimbal, понятно. Лично я предпочитаю извлекать из Linux пользу, например взять aarch64, в виде копеечного Raspberry Pi + ALT Simply Linux, либо ...
Тестирую первую рабочую версию скрипта установки приложений для дистрибутива Chimbalix
Дед Мороз
17:17
В общем караван идёт...
Космические силы США вынуждены отказаться от ракетных двигателей из России
Добрый день
17:17
Ты идиот? Последний месяц данный сайт пестрит новостями о проблемах с Райзенами 9000, а так же о том, что их отозвали ещё до начала продаж, якобы из-за ошибок в маркировке. А последние новости о том, ...
Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем