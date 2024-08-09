Google не исполнила решение суда и не вернула взысканные 10 млрд рублей российской дочерней компании ООО «Гугл», о чем сообщил конкурсный управляющий компании Валерий Таляровский. Он добавил, что серверы, которые влияют на работу YouTube, и другое имущество могут забрать в счет долга.

Российским структурам компании не удалось вернуть 10 миллиардов рублей, которые должны были стать взысканием в пользу их дочерней организации. Конкурсный управляющий Валерий Таляровский сообщил, что в случае непогашения долга, серверы, необходимые для функционирования YouTube, могут быть арестованы.

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Однако процесс взыскания окажется сложным. Для Google эта сумма может показаться незначительной, и если она станет препятствием для их бизнес-деятельности, существует вероятность, что долг будет погашен. В противном случае, судебные разбирательства могут затянуться, и компания может продолжать уклоняться от уплаты.

Валерий Таляровский отметил, что до 26 августа 2024 года Google имеет право подать апелляцию. В компании также чисто не исключают конфискации имущества, находящегося на территории России, но необходимость такой меры затруднена отсутствием ясной информации о местоположении серверов и возможных договорах, связанными с ними.

В начале июля 2024 года Арбитражный суд удовлетворил иск о признании недействительными дивидендов, перечисленных Google.

Продолжение судебного разбирательства может оказать серьезное воздействие на деятельность Google в России. В случае ареста серверов YouTube, компании придется искать альтернативные способы для обеспечения бесперебойной работы платформы, что может привести к значительным финансовым убыткам и потере пользователей. Такой кризис может подтолкнуть Google к более активным переговорам с российскими властями для поиска компромиссного решения.

К тому же, на фоне высокой конкуренции на рынке видеохостинга, любые перебои в работе YouTube могут дать возможность другим платформам привлечь новых пользователей. Это создаёт дополнительную угрозу для Google, который уже сталкивается с трудностями в удержании своей аудитории.

Ситуация также заставляет задуматься о будущем иностранных компаний в России. Если Google не удастся успешно разрешить этот конфликт, это может послужить сигналом для других международных корпораций о высоких рисках ведения бизнеса в стране. Прозрачность и предсказуемость правовой системы будут ключевыми факторами для поддержания интереса иностранных инвесторов.

Наконец, ситуация с YouTube может стать важным кейсом для анализа будущего иностранных инвестиций в Россию. Интерес зарубежных компаний к российскому рынку будет зависеть от того, как власти будут реагировать на подобные кризисы, и насколько они готовы к диалогу с международными корпорациями.