Международная космическая станция стала домом для более чем 270 человек из 23 стран за последние два десятилетия.

Международная космическая станция за последние 20 лет стала местом пребывания более 270 астронавтов из 23 стран. В рамках исследования, проведенного учеными из Университета Чепмена, была применена археологическая стратегия для анализа уникальной среды МКС. Результаты были опубликованы в журнале PLOS ONE 7 августа 2024 года.

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Под руководством Джастина Уолша археологическая команда использовала артефакты, созданные экипажем, чтобы изучить «микрообщество» на станции. Вместо традиционного подхода с раскопками астронавты фиксировали на фотографиях шесть выбранных областей в течение двух месяцев в 2022 году.

Первый отчет охватывает две зоны: одну для обслуживания оборудования и другую, расположенную рядом с туалетом и тренажерами. Анализ изображений выявил 5438 различных использований этих артефактов, включая письменные принадлежности и гарнитуру дополненной реальности. Результаты подчеркивают, что даже зоны без конкретного назначения функционируют как хранилища, что может быть полезно для проектирования будущих космических станций.

Результаты исследования подчеркивают важность учета человеческой деятельности в ограниченных пространствах, таких как МКС. Археологический подход позволяет не только зафиксировать взаимодействие астронавтов с артефактами, но и понять, как формируется культурное и социальное пространство в условиях микрогравитации. Это знание может значительно повлиять на проектирование будущих космических станций, учитывая потребности экипажа и оптимизацию использования пространства.

Кроме того, анализ использования артефактов в неформальных зонах станции свидетельствует о необходимости создания гибких пространств для работы и отдыха. Переработка артефактов в контексте их функциональности и культурной значимости помогает выявить оптимальные условия и потенциальные улучшения. Например, зоны, которые сегодня не предназначены для конкретных действий, могут быть адаптированы для повышения комфорта и эффективности.

Будущее космических миссий требует более глубокого понимания социальной динамики и взаимодействия человека с окружающей средой. Введение археологических методов в исследование МКС открывает новые перспективы для изучения не только самих станций, но и поведенческих аспектов жизни в космосе, что имеет решающее значение для успешных долгосрочных миссий в расширяющейся исследовательской программе человечества.

Дальнейшие исследования должны акцентировать внимание на взаимодействии различных культурных практик астронавтов, что может привести к формированию уникальных космических субкультур. Понимание этих процессов позволит создать более инклюзивные и адаптивные пространства, где каждый член экипажа сможет выразить свою индивидуальность и вносить вклад в общее дело. Это в свою очередь способствует улучшению морального состояния и социальной сплоченности команды, что критически важно для успешного завершения долгосрочных миссий.