Международная космическая станция за последние 20 лет стала местом пребывания более 270 астронавтов из 23 стран. В рамках исследования, проведенного учеными из Университета Чепмена, была применена археологическая стратегия для анализа уникальной среды МКС. Результаты были опубликованы в журнале PLOS ONE 7 августа 2024 года.
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Под руководством Джастина Уолша археологическая команда использовала артефакты, созданные экипажем, чтобы изучить «микрообщество» на станции. Вместо традиционного подхода с раскопками астронавты фиксировали на фотографиях шесть выбранных областей в течение двух месяцев в 2022 году.
Первый отчет охватывает две зоны: одну для обслуживания оборудования и другую, расположенную рядом с туалетом и тренажерами. Анализ изображений выявил 5438 различных использований этих артефактов, включая письменные принадлежности и гарнитуру дополненной реальности. Результаты подчеркивают, что даже зоны без конкретного назначения функционируют как хранилища, что может быть полезно для проектирования будущих космических станций.
Результаты исследования подчеркивают важность учета человеческой деятельности в ограниченных пространствах, таких как МКС. Археологический подход позволяет не только зафиксировать взаимодействие астронавтов с артефактами, но и понять, как формируется культурное и социальное пространство в условиях микрогравитации. Это знание может значительно повлиять на проектирование будущих космических станций, учитывая потребности экипажа и оптимизацию использования пространства.
Кроме того, анализ использования артефактов в неформальных зонах станции свидетельствует о необходимости создания гибких пространств для работы и отдыха. Переработка артефактов в контексте их функциональности и культурной значимости помогает выявить оптимальные условия и потенциальные улучшения. Например, зоны, которые сегодня не предназначены для конкретных действий, могут быть адаптированы для повышения комфорта и эффективности.
Будущее космических миссий требует более глубокого понимания социальной динамики и взаимодействия человека с окружающей средой. Введение археологических методов в исследование МКС открывает новые перспективы для изучения не только самих станций, но и поведенческих аспектов жизни в космосе, что имеет решающее значение для успешных долгосрочных миссий в расширяющейся исследовательской программе человечества.
Дальнейшие исследования должны акцентировать внимание на взаимодействии различных культурных практик астронавтов, что может привести к формированию уникальных космических субкультур. Понимание этих процессов позволит создать более инклюзивные и адаптивные пространства, где каждый член экипажа сможет выразить свою индивидуальность и вносить вклад в общее дело. Это в свою очередь способствует улучшению морального состояния и социальной сплоченности команды, что критически важно для успешного завершения долгосрочных миссий.