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Компания Gunnir, китайский партнёр Intel, представила видеокарту Arc A380 Photon в белом исполнении
Серия Intel Arc Alchemist по-прежнему пополняется новыми видеокартами спустя два года с момента своего дебюта. Модель начального уровня Arc A380 была одной из первых видеокарт, выпущенных в рамках этой серии. Она появилась в продаже в июне 2022 года. Примерно тогда же компания Gunnir, китайский партнёр Intel, выпустил Arc A380 в своём исполнении Photon OC. Gunnir представила ещё одну Arc A380, основанную на том же дизайне.

Intel продолжает расширять свою серию видеокарт Arc Alchemist, несмотря на то что с её дебюта прошло два года. Одной из первых моделей в этой линейке стала Arc A380, которая оказалась на рынке в июне 2022 года. Вскоре после этого компания Gunnir, являющаяся китайским партнером Intel, представила версию Arc A380 под названием Photon OC. Сегодня Gunnir анонсировала новую видеокарту — Arc A380 Photon White, выполненную в белом цвете.

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Дизайн новинки остаётся таким же, как у ранее выпущенной чёрной версии. Характеристики белой модели также совпадают с чёрной, которая уже стала предметом нашего обзора.

Видеокарта занимает два слота расширения и оборудована эффективной системой охлаждения с двумя вентиляторами. Частота графического процессора составляет 2450 МГц, что на 22% превышает стандартные показатели Intel.

Для питания использован 8-контактный разъём PCIe, а энергопотребление устройства достигает 92 Вт. Размеры Arc A380 Photon White — 222 × 114 × 42 мм, а количество видеоразъёмов — четыре: три DisplayPort и один HDMI 2.0.

Ожидается, что Gunnir Arc A380 Photon White поступит в продажу уже в этом месяце, но её стоимость пока не разглашается.

Gunnir Arc A380 Photon White ориентирована на геймеров и создателей контента, стремящихся получить доступ к качественной графике по разумной цене. Возможности видеокарты позволят наслаждаться современными играми на высоких настройках, а также обеспечат поддержку технологии Intel Xe Super Sampling для повышения производительности в требовательных приложениях.

Система охлаждения, разработанная для модели, обещает эффективное отведение тепла, что особенно важно при напряженных игровых сессиях. Двойные вентиляторы обеспечивают низкий уровень шума, что также выделяет Arc A380 Photon White на фоне конкурентов.

Кроме того, дизайн в белом цвете может привлечь покупателей, желающих создать уникальный внешний вид своей системы. Визуальная эстетика имеет значение для многих пользователей, и эта модель может прекрасно вписаться в современные игровые сборки.

Хотя Gunnir еще не раскрыла цену новинки, акцент на производительности и дизайне предполагает, что Arc A380 Photon White станет популярным выбором среди тех, кто ищет стильное и эффективное решение для игровых задач.

#intel #видеокарта #охлаждение #производительность #дизайн #геймеры #arc a380 #графика #gunnir #photon white
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