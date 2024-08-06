Ноутбук Acer Swift 14 AI SF14 51 58AA Copilot+ купить пока нельзя, но указана цена 1231 евро.

Хотя официальная презентация процессоров Intel Lunar Lake (Core Ultra 200V) запланирована на сентябрь, в интернет-магазинах уже появилась информация о одной модели, включая её стоимость.

реклама

Ноутбук Acer Swift 14 AI SF14 51 58AA Copilot+ пока нельзя приобрести, но цена указана 1231 евро. На текущий момент трудно предсказать, насколько эта цифра будет соответствовать финальным ценам, однако стоит отметить, что в аналогичном ценовом сегменте изначально предлагались многие устройства с SoC Snapdragon X Elite, которые значительно подешевели с течением времени, наряду с первыми ноутбуками на процессорах Ryzen AI 300. Таким образом, диапазон цен в 1000-1300 долларов для моделей с Lunar Lake выглядит вполне обоснованным.

Модель основана на Core Ultra 5 226V, но известно, что различия между новыми процессорами будут минимальными. Все они получат четыре больших и четыре малых ядра, а отличия в iGPU будут заключаться в одном ядре Xe. Объём оперативной памяти составит 16 или 32 ГБ и будет интегрирован с процессором.

Тем временем акции Intel упали до 12-летнего минимума, пока рынок с нетерпением ждёт новых CPU. Процессоры Lunar Lake обещают значительно повысить производительность и эффективность ноутбуков, особенно в сегменте ультрабуков. Архитектурные изменения и улучшения в качестве интегрированной графики позволят конкурировать с текущими лидерами рынка, такими как AMD и ARM. Это особенно важно для Intel, поскольку компания сталкивается с растущей конкуренцией и необходимостью восстановить доверие среди потребителей.

Ноутбук Acer Swift 14 AI, который станет одним из первых устройств с процессором Lunar Lake, демонстрирует инновационные функции, включая поддержку AI. Такой функционал может значительно улучшить пользовательский опыт, особенно в задачах, требующих обработки данных на лету, как видеомонтаж или игры.