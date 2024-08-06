Спутник Strix, оснащённый высокоточным радаром с синтезированной апертурой (SAR), предназначен для наблюдения за Землёй. Он способен обнаруживать изменения на уровне миллиметра на поверхности планеты из космоса. Название миссии Owl's Night Out отсылает к роду сов Strix, который является одним из самых распространённых. Созвездие Synspective, состоящее из 16 спутников, будет сформировано с помощью пяти запусков Electron, включая сегодняшний. Всего компания Rocket Lab уже осуществила пять запусков для создания этого созвездия.

Неблагоприятные погодные условия не помешали успешному запуску ракеты Electron с новозеландского космодрома. Компания Rocket Lab успешно вывела на орбиту спутник Strix, принадлежащий японской фирме Synspective. Первоначальная дата старта была назначена на 30 июля, однако из-за плохой погоды запуск перенесли на несколько дней.

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Спутник Strix оснащен высокоточным радаром с синтезированной апертурой (SAR) и предназначен для детального наблюдения за Землёй. Он способен фиксировать изменения на поверхности планеты с точностью до миллиметра. Название миссии "Ночной вылет сов" отсылает к роду сов Strix, широко распространённых в природе. Созвездие из 16 спутников Synspective будет создано в результате пяти запусков Electron, и сегодняшний запуск стал уже пятым в рамках этого проекта.

Ракета Electron вывела спутник на круговую орбиту на высоте 543 километра примерно через 57 минут после старта. Это был девятый запуск Rocket Lab в 2024 году и 51-ая миссия компании. Спутник Strix станет важным инструментом для мониторинга природных и техногенных катастроф, а также для оценки воздействия изменений климата на окружающую среду. Благодаря высокочувствительному радару, он сможет предоставлять данные о деформациях земной поверхности, что будет незаменимо для исследований в области геологии и экологии.

Synspective планирует создать полноценное созвездие спутников, которое позволит постоянно отслеживать состояние различных регионов планеты и предоставлять аналитические данные по запросу. Такой подход существенно повысит эффективность управления ресурсами и поможет в раннем предупреждении о катастрофах, что особенно актуально для стран, подверженных природным бедствиям.

Rocket Lab продолжает укреплять свои позиции на рынке запуска спутников, демонстрируя устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и оперативность в организации запусков. Ожидается, что компания проведёт ещё несколько успешных запусков в ближайшие месяцы, что позволит завершить создание созвездия Strix и активировать новые возможности для клиентов. Создание созвездия спутников Strix открывает новые горизонты для научных исследований и практического применения получаемых данных. Постоянный мониторинг позволяет не только отслеживать текущие изменения в экосистемах, но и анализировать долгосрочные тенденции, что жизненно важно для понимания воздействия человека на природу. Интеграция данных с разных спутников сможет значительно улучшить модели предсказания природных катастроф, делая их более точными и эффективными.