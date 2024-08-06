Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Rocket Lab запустила ракету Electron с космодрома в Новой Зеландии, выведя спутник Strix
Спутник Strix, оснащённый высокоточным радаром с синтезированной апертурой (SAR), предназначен для наблюдения за Землёй. Он способен обнаруживать изменения на уровне миллиметра на поверхности планеты из космоса. Название миссии Owl's Night Out отсылает к роду сов Strix, который является одним из самых распространённых. Созвездие Synspective, состоящее из 16 спутников, будет сформировано с помощью пяти запусков Electron, включая сегодняшний. Всего компания Rocket Lab уже осуществила пять запусков для создания этого созвездия.

Неблагоприятные погодные условия не помешали успешному запуску ракеты Electron с новозеландского космодрома. Компания Rocket Lab успешно вывела на орбиту спутник Strix, принадлежащий японской фирме Synspective. Первоначальная дата старта была назначена на 30 июля, однако из-за плохой погоды запуск перенесли на несколько дней.

реклама

Спутник Strix оснащен высокоточным радаром с синтезированной апертурой (SAR) и предназначен для детального наблюдения за Землёй. Он способен фиксировать изменения на поверхности планеты с точностью до миллиметра. Название миссии "Ночной вылет сов" отсылает к роду сов Strix, широко распространённых в природе. Созвездие из 16 спутников Synspective будет создано в результате пяти запусков Electron, и сегодняшний запуск стал уже пятым в рамках этого проекта.

Ракета Electron вывела спутник на круговую орбиту на высоте 543 километра примерно через 57 минут после старта. Это был девятый запуск Rocket Lab в 2024 году и 51-ая миссия компании. Спутник Strix станет важным инструментом для мониторинга природных и техногенных катастроф, а также для оценки воздействия изменений климата на окружающую среду. Благодаря высокочувствительному радару, он сможет предоставлять данные о деформациях земной поверхности, что будет незаменимо для исследований в области геологии и экологии.

Synspective планирует создать полноценное созвездие спутников, которое позволит постоянно отслеживать состояние различных регионов планеты и предоставлять аналитические данные по запросу. Такой подход существенно повысит эффективность управления ресурсами и поможет в раннем предупреждении о катастрофах, что особенно актуально для стран, подверженных природным бедствиям.

Rocket Lab продолжает укреплять свои позиции на рынке запуска спутников, демонстрируя устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и оперативность в организации запусков. Ожидается, что компания проведёт ещё несколько успешных запусков в ближайшие месяцы, что позволит завершить создание созвездия Strix и активировать новые возможности для клиентов. Создание созвездия спутников Strix открывает новые горизонты для научных исследований и практического применения получаемых данных. Постоянный мониторинг позволяет не только отслеживать текущие изменения в экосистемах, но и анализировать долгосрочные тенденции, что жизненно важно для понимания воздействия человека на природу. Интеграция данных с разных спутников сможет значительно улучшить модели предсказания природных катастроф, делая их более точными и эффективными.

#погода #мониторинг #rocket lab #геология #космодром #electron #sar-радар #synspective #спутник strix #спутниковое созвездие
+
Написать комментарий (0)
Миссия по устранению космического мусора завершила инспекционный полет и отсняла кадры обломков
Школа в Канзасе внедряет ИИ для мониторинга учеников
Google разработала ИИ-модель NeuralGCM для составления самых точных прогнозов погоды
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия создала дрон «Воган-9СП», который будет охотиться на украинские БПЛА
4
Nvidia прекращает выпуск самой популярной среди геймеров видеокарты, сообщает информатор
2
«Роскосмос» потерял 180 млрд рублей из-за неисполнения договорных обязательств западными компаниями
1
Иранские беспилотники Shahed-238 могут перехватывать дроны MQ-9 Reaper США
+
В 2027 году Россия планирует начать серийное производство спутников
+
Астронавты Starliner по прежнему не могут отстыковаться от МКС
2
Xiaomi выпустила маршрутизатор BE6500 Wi-Fi 7 стоимостью 70 долларов
+
Австрийский наблюдатель поделился снимками секретного китайского космического самолета
1
Американская фирма представила инновационное решение для подзарядки электромобилей прямо в пути
4
В России вместо "буханок" скоро появится новый грузовик Sollers Argo для коммунальных служб
+
Прототип турецкого истребителя Hurjet прибыл в Испанию для демонстрационной оценки
+
Продажи российской спецтехники упали: рынок насытился, агрессивный импорт из Китая тоже повлиял
1
Lenovo начала продажи ThinkBook Plus Gen5 Hybrid - ноутбук и планшет в одном устройстве
+
NVIDIA сломает Windows 10 на ПК со старыми процессорами Intel и AMD при помощи нового драйвера
2
Технологии бронзового века: путь к чистой энергии
2
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
14
Разработчики экшен-ролевой игры Phantom Blade Zero недовольны Xbox Series X и S
+
Китай увеличивает закупки российских удобрений
+
АвтоВАЗ выдает сотрудникам кредиты на Lada под 0,01% годовых, в то время как банки предлагают 30%
4
Эксперты заметили некоторые странности украинских F-16 и рассказали о ракетах и другом оружии
5

Популярные статьи

С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
13
"Искандер-1000" и "Искандер-К" - зачем России ещё два ОТРК и в чём их особенности
2
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
14
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
114
Р-37М, PL-21 и AIM-260 - Воздушный бой на гиперзвуке: погоня за сверхдальностью и скоростью
1
"Mullet MadJack" - краткий обзор игры
1
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
3
Играем за копейки — три выгодные ультрабюджетные сборки ПК в августе 2024 года
23
Почему Windows 11 – не подходит геймерам, а старая Windows 10 лучше справляется с играми
11
Сравнение Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в игре Prodeus
46

Сейчас обсуждают

Kutuz
18:30
Ну молодец, если правда
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
l33t_h4x00r
18:29
а царь хороший
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
FelsheR-BANz
18:29
А что там достопримечательного останется после кастрюлеголовых? Поеду возможно, как Путин там порядок наведет. Пока там ваш свинарник - нет желания.
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
l33t_h4x00r
18:29
ну моники Эппл норм 5К , хоть и с полметра смотреть, зато все шрифты сглаженные и тд, ну не для игр такое разрешение конечно
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
32Влад32
18:26
А ты бы продал? Уверен, что жив остался бы?
На пляж во Флориде вынесло ураганом 30 килограммов кокаина
Kutuz
18:26
Лол))
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
l33t_h4x00r
18:26
будут гадить в озеро ?
В России построят роскошный электрический круизный лайнер для путешествий по Байкалу
Kutuz
18:25
Кстати заметил что у меня на USB кабеле для внешнего жесткого диска есть буквы SS на коннекторе. Так вот не заметишь, подключишь и скачаешь себе фашизм на комп в придачу к дистрибутиву какой-нибудь пр...
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Михаил Авраменко
18:24
Окраина давным-давно продала свою независимость западным агрессорам.
Шойгу напомнил, что Украина уже трижды упустила шанс на мирное урегулирование конфликта
Kutuz
18:23
Моя страна - это Россия, и ты сам это прекрасно знаешь, это очевидно по моим публикациям, но из за таких как-ты мудаков она в жопе будет ближайшие лет двадцать.
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем