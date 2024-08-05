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Финансовый портфель
АвтоВАЗ выдает сотрудникам кредиты на Lada под 0,01% годовых, в то время как банки предлагают 30%
В рамках фирменной программы можно приобрести любой автомобиль Lada, кроме Lagrus. Льготные кредиты доступны на Granta и Vesta, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel.

АвтоВАЗ начал внедрять специальную программу автокредитования для работников компании, предлагая уникальную процентную ставку на уровне 0,01% годовых. В то время как традиционные банки устанавливают ставки на уровне 30%, такая инициатива становится настоящим исключением на финансовом рынке, как сообщает Quto.ru 31 июля.

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В рамках этой программы работники могут приобрести любую модель Lada, за исключением Lagrus. Льготные кредиты доступны для таких моделей, как Granta, Vesta, а также внедорожников Niva Legend и Niva Travel.

Первоначальный взнос составляет минимум 30% от стоимости авто, а срок погашения кредита составляет 36 месяцев. Необходимо также оформить страхование по программе «Lada Страхование», при этом предлагается 30% скидка для сотрудников. Чтобы получить кредит, требуется предоставить копию электронной трудовой книжки, а выбор автомобиля осуществляется из наличия у дилеров. Если сотрудник покинет компанию, банк «Авто Финанс Банк» имеет право пересмотреть условия кредита.

По данным на середину 2024 года, в России было выдано рекордные 799,8 тыс. автокредитов, что на 97% больше, чем в прошлом году.

Программа автокредитования АвтоВАЗа, предлагающая рекордно низкую процентную ставку, направлена на привлечение и удержание талантливых сотрудников, что особенно важно в условиях растущей конкуренции на рынке труда. С учетом высоких ставок в традиционных банках, такая инициатива позволяет работникам существенно сэкономить и стать обладателями новых автомобилей, не откладывая покупку на долгие годы.

Учитывая популярность моделей Lada среди российских потребителей, реализация программы может способствовать увеличению продаж и поддержанию стабильного спроса на продукцию марки. С такой выгодой для сотрудников, можно ожидать подъем настроения в коллективе и улучшение общей атмосферы на предприятии.

В дополнение к выгодным условиям кредита, АвтоВАЗ также акцентирует внимание на высоком уровне сервиса и поддержке своих работников. Компанию ожидает рост лояльности сотрудников, что позволит улучшить производительность и снижения текучести кадров. Таким образом, программа автокредитования становится взаимовыгодным инструментом как для сотрудников, так и для самого АвтоВАЗа, укрепляя позиции бренда на российском рынке. Кроме того, программа автокредитования может стать важным элементов корпоративной культуры АвтоВАЗа, способствуя созданию команды, ориентированной на совместное развитие и достижения. Привлечение новых талантов и удержание существующих работников через подобные инициативы помогает формировать положительный имидж компании как надежного работодателя. Это, в свою очередь, напрямую влияет на привлекательность первого рабочего места среди молодых специалистов и студентов.

#автоваз #lada #российский рынок #сотрудники #процентная ставка #автокредитование #корпоративная культура #лояльность #льготные условия #удержание персонала
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АвтоВАЗ снова начнет делать Lada Vesta Sportline
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