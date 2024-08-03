Ну а на воскресенье запланированы пять зрелищных сражений в семи классах: Superbike/Superbike 2, Supersport/ Supersport 2, Supersport 300, Superbike 3 и Supersport 3. Главный день четвертого этапа откроется заездами в категории Supersport 300. Затем на старт выйдут участники любительских классов Supersport 3 и Superbike 3. После небольшой паузы пройдут две главные гонки: Superbike/Superbike 2 и Supersport/Supersport 2. В титульном зачете чемпионата верхнюю строчку уверенно удерживает Макар Юрченко. Вторая и третья позиции — у Артема Мараева и Антона Еремина, причем к четвертой гонке сезона оба пилота приближаются с равным количеством очков.

На автодроме Moscow Raceway в Подмосковье состоится четвертый этап чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам A5Motors Motoring. Квалификационные заезды состоятся в субботу, 3 августа, а основные гонки развернутся в воскресенье.

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В эти выходные, 3−4 августа, Moscow Raceway станет ареной для участников очередного этапа чемпионата. В данном мероприятии не предусмотрена зрительская программа, что позволит сосредоточиться на спортивной части соревнований. Квалификации запланированы на субботу, а в воскресенье зрителей ждёт пять увлекательных гонок: Superbike/Superbike 2, Supersport/Supersport 2, Supersport 300, Superbike 3 и Supersport 3.

Первый старт в воскресенье будет дан участникам категории Supersport 300, после чего выйдут гонщики любительских классов. Завершат программу две главные гонки. Лидерство в общем зачете уверенно держит Макар Юрченко, второй и третий места занимают Артем Мараев и Антон Еремин с равным количеством очков.

Чемпионат A5Motors Motoring подходит к финалу, а ставки в гонках становятся все выше. Болельщики ждут увлекательного уикенда, который может значительно изменить расстановку сил в таблице.

Ввлечение в борьбу за титул становится все более напряженным, так как каждый гонщик стремится улучшить свои позиции в таблице. Эмоции будут зашкаливать, ведь каждое мгновение на трассе может стать решающим. Неоднократные победители прошлых сезонов будут готовы бороться за места на пьедестале, а молодые таланты, такие как тот же Макар Юрченко, стремятся продемонстрировать свои навыки и заявить о себе.

Также важным аспектом гонок станет состояние трассы, которое может существенно повлиять на ход соревнований. После недавних дождей и переменчивой погоды, гонщикам придется адаптироваться к условиям, что добавит элемент непредсказуемости. Каждый класс гонок обещает свои уникальные зрелища, а скорость и мастерство участников порадуют зрителей.