Осенью прошлого года Nissan Motor объявил, что на фоне роста популярности электрокаров в мире все новые модели для европейского рынка будут полностью электрифицированы, а к 2030 году компания планирует полностью отказаться от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе. Также автопроизводитель заявлял, что разрабатывает планы в области ПО и электромобилей вне своего альянса с Renault.

Японская компания Mitsubishi Motors начинает сотрудничество с альянсом Nissan Motor и Honda Motor, сосредоточив внимание на производстве электромобилей и внедрении современных технологий. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на сайте Honda.

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Согласно указанному документу, фирмы Nissan и Honda намереваются активизировать свои усилия по достижению углеродной нейтральности и повышению безопасности дорожного движения, за счет сокращения аварий. В рамках данного сотрудничества рассматриваются различные области, включая электрификационные технологии и разработка программного обеспечения. Вступление Mitsubishi Motors в этот альянс привлечет новый опыт и возможности для коллективной работы, открывая тем самым новые перспективы для бизнеса.

В прошлом году компания Nissan объявила о планах по полной электрификации своей модельной линейки для европейского рынка, подчеркнув стремление к прекращению продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в этом регионе к 2030 году. Также фирма активного разрабатывает стратегии для электромобилей и программного обеспечения отдельно от сотрудничества с Renault. В марте текущего года Nissan и Honda подписали меморандум о совместной разработке электромобилей.