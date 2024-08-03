За основу для нового Dodge Attitude взяли глобальный Empow со спортивным обвесом (в Китае четырехдверка GAC недавно пережила рестайлинг).

Новый седан Dodge Attitude

Новый седан Dodge Attitude, который заимствован у китайского производителя GAC, готовится к выходу на рынок. В следующем поколении модель существенно увеличит свои размеры и перестанет считаться бюджетным вариантом. Полноценная презентация состоится совсем скоро.

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На данный момент новый четырехдверный Dodge Attitude уже замечен в Мексике, где его даже продемонстрировали в одном из реалити-шоу. Бренд официально представил седан и выпустил первый тизер, хотя ранее Attitude представлял собой клон седана Mitsubishi Mirage/Attrage, доступный исключительно на мексиканском рынке. В этот раз Dodge сменит как платформу, так и позиционирование: новый Attitude основан на GAC Trumpchi Empow, который производится с 2021 года. Это уже вторая модель Dodge, позаимствованная у GAC после кроссовера Journey.

Актуальный глобальный GAC Empow

Внешность нового Attitude во многом схожа с GAC, за исключением радиаторной решетки и некоторых элементов дизайна. Размеры седана также увеличатся: длина составляет 4700 мм, что на 455 мм больше чем у предшественника. Ожидается, что он будет соперничать с Hyundai Elantra и Volkswagen Jetta. Новая модель вероятно будет оснащена современными системами безопасности и комфорта, включая адаптивный круиз-контроль и системы помощи водителю. Технические характеристики, скорее всего, будут включать бензиновый двигатель 1.5 с мощностью 170 л.с. Ожидается, что седан будет дороже предыдущей версии, которая стоит от 275 400 песо.