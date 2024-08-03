Данный материал отличает способность поглощать видимый свет почти как Vantablack, признанный самым черным веществом в мире.

Группа ученых из Университета Британской Колумбии создала новый материал под названием «Nxylon». Ключевой особенностью этого вещества является его способность поглощать видимый свет, что ставит его в один ряд с Vantablack — одним из самых черных материалов, известных науке.

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Nxylon был получен случайно в ходе экспериментов с обработкой древесины плазмой, цель которых заключалась в разработке водоотталкивающего покрытия. Исследователи ожидали обнаружить изменения в структуре пористых клеток на поверхности, однако им не удалось самостоятельно разобраться в полученных данных. Тогда они обратились за помощью к своим коллегам из Техасского университета. В рамках анализа образцов были проведены измерения, в том числе определение коэффициента отражения света, который оказался ниже 1%. Это открытие стало настоящей сенсацией и вызвало большой интерес в научных кругах.

После первоначального открытия возможности Nxylon поглощать видимый свет, исследователи начали углубленное изучение его физических и химических свойств. Выяснилось, что структура Nxylon обладает уникальной микроскопической пористостью, что позволяет материалу не только блокировать световые волны, но и демонстрировать удивительную прочность и гибкость. Это открытие открывает новые горизонты для применения Nxylon в различных областях, включая защиту от солнечного света, создание эффективных теплоизоляционных покрытий и даже в производстве специализированной одежды.