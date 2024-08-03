В основе купе, как и родстера, лежит несущий пространственный каркас из алюминиевых экструдированных профилей, а все наружные панели выполнены из углепластика.

AC Cobra GT CoupeКомпания AC Cars из Великобритании анонсировала свою вторую модель после возрождения в 2022 году: Cobra GT Coupe. Этот спортивный автомобиль создан на той же алюминиевой базе, что и ранее представленная модель Cobra GT Roadster. В топовой версии новый купе укомплектован мощным V8 двигателем, который развивает впечатляющую мощность в 810 л.с.

AC Cobra GT CoupeAC Cars – одна из старейших автомобильных марок Великобритании, основанная братьями Веллерами в 1901 году. Весной 2022 года компанию возглавил швейцарский инвестор Дэвид Конз, который инициировал разработку новых моделей. В прошлом году дебютировал AC Cobra GT Roadster, который, несмотря на внешние сходства, был полностью переработан.

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AC Cobra GT CoupeНа днях представили купе AC Cobra GT Coupe, построенное на базе родстера. Оба автомобиля имеют схожие размеры, кроме высоты, которую пока не разглашают. Масса обоих моделей составляет менее 1450 кг, с равномерным распределением веса.

Купе предлагается с тремя вариантами двигателя, включая мощный V8 с 810 л.с. в ограниченной серии Clubsport Edition, выпуск которой намечен на конец 2025 года. Заказы на новые автомобили уже принимаются по стартовой цене от 325 000 фунтов стерлингов.